Raser auf der Goldgrundstraße

Wörth (ots) – Ein Zeuge meldet am Freitag 12.03.2021 um 18.30 Uhr 2 Fahrzeuge, die mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung NATO-Rampe/Rhein rasen sollen. Ein Fahrzeug habe nach Auskunft des Zeugen eventuell eine Münchner Zulassung. Zum anderen Fahrzeug konnte der Zeuge keinerlei Angaben machen. Gefährdungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern sei an der abgelegenen Örtlichkeit durch den Zeugen nicht beobachtet worden.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vor Ort ergaben einen abgestellten PKW mit Münchner Zulassung an der NATO Rampe. Der Befragte, 20-jährige Autofahrer aus Karlsruhe, gab an, bereits eine längere Zeit dort zu Parken um die Natur zu bewundern, es konnte keine Motorwärme am PKW festgestellt werden. Ein zweites Fahrzeug war nicht vor Ort. Konkrete Hinweise auf ein illegales Autorennen im Sinne des Strafgesetzbuches nach § 315d StGB ergaben sich nicht. Weitere Personen waren ebenfalls nicht vor Ort.

Rollerfahrer ohne Führerschein aber mit Drogen

Bellheim (ots) – Am Freitagnachmittag 12.03.2021 wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer Am Mühlbuckel in Bellheim kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen hatte, sodass der Roller deutlich schneller fuhr als erlaubt. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und noch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte.

Da auch der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss den Roller fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Mehrere Gullideckel ausgehoben

Weingarten (ots) – Am Freitagvormittag 12.03.2021 wurden in dem Zeitraum von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr insgesamt 7 Gullideckel auf dem Wirtschaftsweg zwischen Weingarten und Schwegenheim von bisher unbekannten Tätern ausgehoben. Aufgrund der daraus resultierenden Gefahr für die Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schnell zum Bäcker

Hagenbach (ots) – Am Samstag 13.03.2021 um 07:10 Uhr wollte eine 63-jähige Autofahrerin mit ihrem Ford Transporter zum Bäcker in der Rheinstraße fahren. Beim Einparkten beschädigte sie einen geparkten Audi. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Halter des Audi hatte noch geschlafen und ihm musste die unangenehme Nachricht durch die Polizei überbracht werden.

Flüchtende Person

Germersheim (ots) – Auf eine flüchtende Person machten Passanten die zufällig am Fachmarktzentrum anwesende Polizei am Samstag 14.03.2021 gegen 19:40 Uhr aufmerksam. Diese konnten den Flüchtenden stellen. Schnell konnte der Grund seiner Flucht ermittelt werden. Der 25-jährige Mann hatte unmittelbar zuvor aus einem der Ladengeschäfte einen Kopfhörer entwendet.

Verkehrsunfallflucht in Minfeld:

Mindeld (ots) – Am Freitag 12.03.2021 hielt um 07:40 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin in Minfeld an einer Baustellenampelanlage bei Rotlicht in der Hauptstraße verkehrsbedingt an. Ein noch unbekannter LKW befuhr die Hauptstraße in Minfeld in Fahrtrichtung Freckenfeld in Gegenrichtung. Der LKW streifte beim berechtigten Durchfahren der Baustellenengstelle das verkehrsbedingt stehende Fahrzeug der Unfallgeschädigten.

Nach Zeugenauskunft sei die flüchtige LKW Fahrerin ca. 30 Jahre alt gewesen und hatte dunkelblondes Haar. Am verkehrsbedingt angehaltenen PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

In vorliegender Sache wird ein Verkehrsunfall mit Umfallflucht bearbeitet. Aufgrund der geringen Ausprägung des Schadens könnte es sein, dass die Fahrerin des LKW den Anstoß eventuell nicht bemerkt haben könnte. Ob ein Schaden am LKW entstand ist ebenfalls fraglich. Die Polizei Wörth bittet um weitere Zeugenhinweise zum LKW bzw. dem Kennzeichen oder Aufschrift des Fahrzeuges unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de.

E-Bike geklaut

Wörth (ots) – Am Samstag 13.03.2021 wurde im Zeitraum zwischen 17:29-17:34 vor einem Supermarkt in der Marktstraße ein leider unverschlossenes E-Bike entwendet. Der Besitzer des schwarz/roten Fahrrades des Herstellers Fischer hatte sein Fahrrad links neben dem Haupteingang des Supermarktes abgestellt. Als er nach kurzem Einkauf beim Bäcker wieder zu dem Abstellort kam, war das Fahrrad verschwunden.

Der Sachschaden dürfte sich bei dem gebrauchten Rad nach derzeitigen Schätzungen auf ungefähr 700 Euro belaufen. Ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl wurde eingeleitet, der entwendete Gegenstand zur Sachfahndung ausgeschrieben. Zum Tatzeitraum dürfte der Markt noch stark frequentiert gewesen sein, vielleicht wurde der Täter/Täterin bei der Tatausführung beobachtet. Die Polizei Wörth bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 072712-92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

Einbrecher gehen Einfamilienhaus an

Weingarten (ots) – Die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kerngasse aufzuhebeln. In das Haus gelangten die Täter nicht. Wer hat in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Polizei Germersheim 07274/9580