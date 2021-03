Frau sexuell belästigt – Festnahme

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(dr) – Am Samstag 13.03.2021 nahm die Polizei einen 48-jährigen Mann fest, der eine 25-Jährige vor einem Lebensmittelmarkt sexuel belästigte. Die 25-jährige Geschädigte befand sich gegen 16:50 Uhr in der Hessestraße und schaute sich vor einem Lebensmittelmarkt Blumen an, als sich ihr der 48-Jährige von hinten näherte und sie unsittlich berührte.

Der Frau gelang es, sich von dem Mann zu lösen und die Polizei zu verständigen. Eine Streife konnte den Mann, welcher offensichtlich unter erheblichen Alkoholeinfluss stand, noch vor Ort festnehmen. Der 48-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Frankfurter Polizeipräsidiums.

Festnahme nach Raub

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Polizeibeamte des 4. Reviers haben am Samstagabend 13.03.2021 nach einem in der Niddastraße verübten Raub einen 41-jährigen Mann festgenommen. Der 41-jährige Beschuldigte hatte es mit zwei bislang unbekannten Tätern auf einen 35-jährigen Mann abgesehen. Gegen 22:30 Uhr sprachen sie diesen auf der Straße an und fragten ihn nach Geld. Im weiteren Verlauf raubte das Trio ihm gewaltsam seine Jacke, sein Portemonnaie und sein Mobiltelefon.

Einer Polizeistreife gelang es kurz darauf während der Fahndung den Täter mit der geraubten Jacke in der Nähe festzunehmen. Für den 41-jährige Wohnsitzlosen ging es mit angeleckten Handfesseln in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen zu den unbekannten Mittätern dauern an.

Dealer festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – ivilbeamte haben am Freitagabend 12.03.2021 zwei Drogendealer im Bahnhofsviertel festgenommen. Dabei zeigte sich ein 40-Jähriger besonders renitent. Gegen 20:15 Uhr beobachteten Zivilfahnder in der Düsseldorfer Straße zunächst einen 37-Jährigen bei einem Drogenverkauf. Die Beamten nahmen den Mann kurzum fest, durchsuchten ihn und fanden bei ihm zwei Gramm Marihuana sowie Bargeld.Nach Sicherstellung und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Kurze Zeit später hatte es ein 40-Jähriger ebenfalls in der Düsseldorfer Straße auf einen potentiellen Kunden abgesehen und bot ihm seine Ware an. Was dieser jedoch nicht wusste, bei dem “angedealten Kunden” handelte es sich um einen zivilen Beamten. Als daraufhin die Festnahme erfolgen sollte, nahm der Beschuldigte jedoch seine Beine in die Hand und versuchte zu flüchten.

Ein anderer Beamter konnte ihm jedoch den Weg abschneiden. Unvermittelt schlug und trat der Beschuldigte auf diesen ein, sodass auch die Hose des Beamten zerriss. Mehrere Polizeibeamte eilten schließlich hinzu, sodass der renitente Mann zu Boden gebracht werden konnte. Nachdem sie ihm zunächst Handfesseln anlegten, mussten sie ihm zusätzlich eine Spuckschutzhaube aufsetzen, da er nach den eingesetzten Beamten spuckte.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie knapp 14 Gramm Marihuana sowie Bargeld auf und stellten alles sicher. Infolge der Schläge und Tritte des Beschuldigten konnte ein verletzter Beamter seinen Dienst nicht fortsetzen. Für den Festgenommenen ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Am Freitagnachmittag 12.03.2021 kam es Am Bornheimer Hang zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Radfahrerin, die mit einem Fahrradanhänger unterwegs war, wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Zwei Kinder, die sich in dem Anhänger befanden, erlitten leichte Verletzungen.

Gegen etwa 15:55 Uhr fuhr ein mit 3 Personen besetzter Pkw rückwärts Am Bornheimer Hang entlang, um offenbar zu wenden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrrad und einem Anhänger, in welchem sich zwei Kleinkinder befanden, ebenfalls auf der Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen prallte in der Folge der Pkw mit dem Heck gegen den Fahrradanhänger.

Die 36-jährige Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu Boden. Anwesende Zeugen führten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Die Radfahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen

Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen der Fahrzeuginsassen, einen 17-Jährigen, antreffen. Die zwei weiteren Insassen hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt. Welche der Personen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt steuerte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

KART stoppt Raser

Frankfurt-Ostend/Fechenheim (ots)-(dr) – Die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) stoppte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.03.2021) einen 50-jährigen BMW-Fahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hanauer Landstraße unterwegs war. Gegen 0.30 Uhr fielen den Beamten von KART zunächst zwei Fahrzeuge auf, welche auf der Hanauer Landstraße einen gemeinsamen Ampelstart mit starker Beschleunigung durchführten, um sich offenbar gegenseitig zu beeindrucken.

Mit einem zivilen Streifenwagen gelang es den Beamten auf die stadtauswärts fahrenden Pkw, einen BMW 5er und ein Golf GTI, aufzuschließen. In der Folge bog der Golf auf eine Tankstelle ab während der BMW seine Fahrt in Richtung Hanau fortsetzte. Aufgrund der starken Rußbildung des Fahrzeuges entschlossen sich die Beamten, dieses genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie versuchten nun den BMW zu überholen, um ihm mit dem Signal “Polizei, Folgen” in eine Kontrolle zu lotsen.

Doch statt sich überholen zu lassen, fasste der BMW-Fahrer dies offenbar als erneute Herausforderung auf. Ohne die neben ihm fahrende Streife als solche zu erkennen, beschleunigte er sein Fahrzeug auf etwa 100 km/h, bremste kurzzeitig verkehrsbedingt ab, um in der Folge wieder voll durch zu beschleunigen. Die Beamten hatten Mühe hinterherzukommen. In Höhe Mainkur stoppte den Raser schließlich eine rote Ampel, sodass die Beamten die rasante Fahrt fürs Erste beenden konnten.

Den 50-jährigen Fahrer des BMW erwartet nun eine Anzeige wegen Verdachts des illegalen Straßenrennens. Sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden beschlagnahmt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen