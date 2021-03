Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.03.2021 gegen 21:55 Uhr wurde der Polizei durch einen Anwohner der Hans-Koller-Straße mitgeteilt, dass es soeben zu einem Verkehrsunfall kam, woraufhin sich der zunächst unbekannte Unfallverursache unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Fahrer streifte im Vorbeifahren zwei parkende Pkws und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Kurze Zeit später kam es auf der B271, Höhe der Abfahrt Meckenheim, ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hierbei konnten am Pkw des Unfallverursacher Schäden festgestellt werden, welche durch den Verkehrsunfall in der Hans-Koller-Straße entstanden sein könnten.

Bei dem 24-jährigen Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich um einen dunklen Audi A4 mit polnischen Kennzeichen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht

Freinsheim (ots) – Am 13.03.2021 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine circa 65-70 Jahre alte Pkw-Fahrerin soll mit ihrem roten Kleinwagen beim Rückwärtsfahren einen anderen Pkw beschädigt haben. Zunächst sei die Unfallverursacherin ausgestiegen und habe sich den Unfallschaden betrachtet, dann entfernte sie sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne ihre Personalien feststellen zu lassen. Bei dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 500Euro.

Ruppertsberg: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel

Ruppertsberg (ots) – Am späten Samstagabend gegen 22:20 Uhr geriet ein 24jähriger Pkw-Führer auf der B 271 in der Gemarkung Ruppertsberg, Fahrtrichtung Autobahnanschluss A 65, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einer Schutzplanke, dabei wurde sein Pkw totalbeschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten vor Ort fest, dass der 24jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Zudem besteht der Verdacht, dass zusätzlich illegale berauschende Substanzen vor Fahrtantritt konsumiert wurden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe zur weiteren Untersuchung entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10000 Euro.

Grünstadt: Verkehrsbeeinträchtigungen und Sachschäden durch Windböen

Grünstadt (ots) – Im Lauf des gestrigen Tages kam es im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt witterungsbedingt immer wieder zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen und Gefahrenstellen im Verkehrsraum. Teilwiese fielen Bäume um, Äste brachen ab und diverse Gegenstände wurden auf die Fahrbahn geweht. Die Gefahrenstellen konnten jeweils zügig durch die Streifenbesatzungen oder Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt werden. In Kirchheim und Bockenheim kam es jedoch noch vor Eintreffen der Hilfskräfte zu je einem Verkehrsunfall durch umgewehte Zäune, bzw. Zaunteile. Hierbei entstanden jedoch glücklicherweise nur Sachschäden.

