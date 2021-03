Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 14.03.2021 konnten gegen 01:00 Uhr mehrere Personen auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Mußbacher Landstraße festgestellt werden. Insgesamt wurden sechs Personen kontrolliert, diese waren im Alter zwischen 27 und 34 Jahren. Die Personen hatten zuvor weder den Mindestabstand eingehalten, noch einen Mund-Nasenschutz getragen. Alle verhielten sich äußerst provokant und uneinsichtig, sie machten sich über die geltende Verordnung lustig und zogen die Schutzmaßnahmen ins Lächerliche. Alle Personen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da sie gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.03.2021 wurde ein 24-jähriger Neustädter gegen 10:45 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt a.d. Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst gab der Fahrer falsche Personalien an, außerdem machte er falsche Angaben über die Drosselung seines Gefährts. Nach einer intensiven Prüfung der Angaben gab der Rollerfahrer letztlich seine echten Personalien preis, auch die fehlende Drosselung des Zweirades wurde eingeräumt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Angabe falscher Personalien.

