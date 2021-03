Pilot durch Laserpointer geblendet

Speyer (ots) – Zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr kam es am Donnerstabend 11.03.2021 gegen 21:00 Uhr, indem ein Pilot eines kleineren Passagierflugzeuges durch einen grünen Laserstahl, ausgehend von der Innenstadt Speyer, geblendet wurde. Eine genauere Lokalisierung war nicht möglich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die gestern Abend, gegen 21:00 Uhr, eine Person beim Bedienen eines Laserpointers in der Speyerer Innenstadt beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Aus gegebenem Anlass weisen wir an dieser Stelle auf die Gefährlichkeit von Laserpointern hin:

Das Blenden mit einem Laserpointer kann neben gesundheitlichen Schäden für die Geblendeten im schlimmsten Fall auch zu Unfällen führen.

Der Lichtstrahl sollte niemals auf die Augen bzw. ins Gesicht anderer Personen oder sich selbst gerichtet werden.

Laserpointer sind kein Spielzeug und gehören nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen.

Die Strafdrohung reicht je nach Schaden, von einem Jahr bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Letzteres, wenn die Tat den Tod einer größeren Zahl von Menschen zur Folge hat.

Nötigung durch PKW mit Blaulicht – Suche nach Geschädigten

Speyer (ots) – Weitere Geschädigte sucht die Polizeiinspektion Speyer nach einer begangenen Nötigung im Straßenverkehr durch einen PKW mit Blaulicht. Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr bemerkte eine PKW-Fahrerin aus Speyer während der Fahrt im Bereich des Technikmuseums einen PKW mit eingeschaltetem Blaulicht. Da der PKW sehr dicht auffuhr und die 21-Jährige Fahrerin folglich annahm, dass es sich um ein Polizeifahrzeug handelte, verlangsamte die 21-Jährige Fahrerin ihre Fahrt und fuhr rechts ran. Kurz darauf überholte der PKW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Nach Mitteilung an die Polizeiinspektion Speyer konnte der beschriebene schwarze BMW mit RP-Kennung kontrolliert und der Fahrer, ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, überführt werden. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Widerstand geleistet

Speyer (ots) – Trotz eines ausgesprochenen Platzverweises im Zuge einer zuvor durch die Polizei Speyer aufgenommenen Strafanzeige, kehrte ein uneinsichtiger 19-Jähriger an die zu verlassende Örtlichkeit zurück. Weil er auch nach mehreren Ansprachen dem Platzverweis nicht Folge leisten wollte und die weitere Anzeigenaufnahme so weiter störte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Der Ingewahrsamnahme widersetzte er sich, in dem er mit den Fäusten in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten schlug. Er konnte überwältigt werden. Die Beamten erlitten keine Verletzungen. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Unfall und ca. 10.000 EUR Sachschaden verursacht

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit circa 10.000 EUR Sachschaden kam es am Donnerstag 11.03.2021 um 15:20 Uhr, an der Anschlussstelle B9/L454 Speyer Nord. Der 72-jährige PKW-Fahrer übersah beim Abbiegen nach links in Richtung Schifferstadt den von links kommenden PKW eines 58-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Verletzt wurde niemand. Durch den Verkehrsunfall kam es zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Speyer (ots) – Am Donnerstag 11.03.2021 um 12:45 Uhr, beobachteten zwei Zeugen einen Verkehrsunfall am St.-Guido-Stifts-Platz und meldeten dies der Polizei. Ein Autofahrer habe beim Ausparken ein geparktes Auto gestreift und sei weggefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dank der aufmerksamen Zeugen, die sich das Kennzeichen notierten und den Fahrer beschreiben konnten, wurde der Unfallverursacher, ein 88-jähriger Mann aus Speyer, ermittelt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.