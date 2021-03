PP Südhessen (ots) – Mit Auffrischen des Windes am Samstagmorgen 13.03.2021 mehrten sich bei der Leitstelle der Polizei in Darmstadt Meldungen über Sturmschäden. Der spektakulärste Zwischenfall in Verbindung mit dem Sturmgeschehen wurde auf der A 5 zwischen Pfungstadt und Gernsheim einem Verkehrsteilnehmer zu teil, der die Kontrolle über sein Fahrzeug aufgrund einer Windböe verlor und quer über die Autobahn ins Feld geschleudert wurde. Er und andere Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt. Zu einem Zusammenstoss mit weiteren Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

In Bürstadt in der Boxheimerhofstraße verrutschte eine Wellblechplatte auf einem Container in etwa 8 Meter Höhe und musste von der Feuerwehr gesichert und von einer Fachfirma abmontiert werden.

In der Urberacher Straße in Eppertshausen fällte die Feuerwehr einen Baum, der quer über die Fahrbahn hing. Das gleiche Bild bot sich den Rettungskräften in Raunheim in der Haßlocher Straße, sowie in Rüsselsheim in der Eisenstraße und in Mörfelden-Walldorf in der Industriestraße. Auch hier wurden die Bäume von der Feuerwehr gefällt.

In Ginsheim-Gustavsburg beschädigte ein umgewehtes Baustellenschild einen parkenden PKW. Keine Beschädigungen wurden durch umgewehte Baustellenschilder in der Karlstraße in Darmstadt und in Roßdorf-Gundernhausen in der Bruchwiesenstraße verursacht.

Wahlplakate machten sich in Bensheim-Auerbach im Berliner Ring und in Birkenau in der Hauptstraße selbständig. In Weiterstadt-Gräfenhausen in der Mittelstraße wurde ein PKW-Anhänger, der am Fahrbahnrand abgestellt war vom Wind auf ein anderes, dort abgestelltes Fahrzeug gedrückt. Hierbei entstand geringfügiger Sachschaden am PKW.