Heidelberg: Ein Jahr Lockdown – Appell der Theater zum 13. März 2021

Heidelberg – Vor genau einem Jahr, zum 13. März 2020, musste der Spielbetrieb am Theater und Orchester Heidelberg zur Eindämmung der Infektion mit dem Corona-Virus eingestellt werden. Mit einer einzigen Unterbrechung im Herbst 2020 sind die Zuschauersäle seitdem leer geblieben, Tausende Vorstellungen deutschlandweit wurden abgesagt.

Gemeinsam mit allen anderen vom Deutschen Bühnenverein vertretenen Theatern appelliert auch das Theater und Orchester Heidelberg zu diesem Datum am 13. März 2021, die Öffnung von Theatern und Konzerthäusern bei den nächsten Stufen vorrangig ins Auge zu fassen und bei einem Rückgang des Infektionsgeschehens die Kultureinrichtungen zu öffnen – natürlich unter Berücksichtigung gründlich geprüfter Hygiene- und Abstandskonzepte. Dank wirkungsvoller Schutzmaßnahmen ist das Infektionsrisiko im Theater erwiesenermaßen gering, gleichzeitig werden Theater als Orte der gesellschaftlichen Orientierung und des Diskurses dringend gebraucht.

Um die Bedeutung von Kultur als Intervention und Inspiration zu unterstreichen, unterstützt das Theater und Orchester Heidelberg den Appell des Deutschen Bühnenvereins, den Stellenwert von Kultureinrichtungen bei den nächsten Stufen zur Öffnung zu berücksichtigen.

Das Statement des Deutschen Bühnenvereins wird am 13. März 2021 um 12 Uhr deutschlandweit an den Theatern verlesen, auch das Theater und Orchester Heidelberg beteiligt sich auf seinen Social Media Kanälen an dieser Aktion.

Weitere Informationen unter www.theaterheidelberg.de.