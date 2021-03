Mannheim: Mit Maske und Stift zur Landtagswahl 2021

Mannheim – Die Stadt Mannheim weist in Bezug auf die Landtagswahl am Sonntag, 14.03.2021, darauf hin, dass in den Wahlgebäuden eine medizinische Maske oder eine Maske mit einem vergleichbaren oder besseren Standard getragen werden muss, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist und dass sich jede Person vor dem Betreten des Wahlraums die Hände desinfizieren muss. Die Möglichkeit dazu ist im Eingangsbereich vorhanden. Des Weiteren bittet die Stadt Mannheim die Wählerinnen und Wähler aus Hygieneschutzgründen, einen eigenen Stift zur Wahl mitzubringen.

Die Stadt Mannheim hat im vergangenen Jahr die Stadtteil-Einteilung verändert. Auch die Wahlbezirkseinteilung wurde daraufhin angepasst. Die Nummerierung der Stadtbezirke und die Einteilung der Stadtteile haben sich daher gegenüber 2016 verändert. Vergleiche mit Daten anderer Dienststellen sind damit auf Stadtteilebene nun direkt möglich. Vergleiche mit vorangegangenen Wahlen erfordern eine Umsortierung und sind direkt erst auf Stadtbezirksebene möglich.