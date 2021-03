Neustadt: Internationaler Tag gegen Rassismus – Virtuelle Lesung von Michael Landgraf am 21. März 2021

Neustadt an der Weinstraße – Jährlich wird im Rahmen des Internationalen Tags gegen Rassismus am 21. März an Opfer von Anfeindung und Gewalt gedacht. Mit einer virtuellen Lesung aus seinem Buch „Schalom Martin“ (marix verlag Wiesbaden) ist 2021 der Neustadter Dozent und Schriftsteller Michael Landgraf mit in die Aktionen zum Aktionstag eingebunden. Veranstalter ist die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Pfalz (AWO), die seit Jahren diesen Tag zum Anlass für verschiedenste Aktionen nimmt.

David Emling, der für die AWO Pfalz mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße die Schulen ohne Rassismus – Schulen mit Courage betreut, hatte die Idee zur Lesung. „Normalerweise bieten wir gerade diesen Schulen Fortbildungsmöglichkeiten oder Ideen für Aktionen an. Doch seit einem Jahr sind wir auf digitale Formate angewiesen.“ So kam es zum Auftrag für eine virtuelle Lesung. Warum es ein Auszug aus dem Buch „Schalom Martin“ wurde, begründet Emling: „Das Buch ist seit vielen Jahren an Schulen bundesweit als Lektüre eingeführt und Auszüge daraus finden sich sogar in Schulbüchern. Die Erzählung zeigt eine Begegnung zweier Schüler auf, die vorurteilsfrei den Glauben des anderen kennenlernen. An mehreren Stellen wird aber auch der historische und gegenwärtige Antisemitismus beleuchtet – eine der schlimmsten Formen des Rassismus. Die AWO, die Toleranz seit mehr als 100 Jahren in Ihren Grundwerten verankert hat, steht für eine offene Gesellschaft und gegen Rassismus ein.“

Autor Michael Landgraf freut sich über die Anfrage. „Normalerweise habe ich mit dem Buch seit mehr als zehn Jahren Lesungen an Schulen. Diese fallen seit genau einem Jahr aus. Aufgrund des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben auf deutschen Boden“ wäre ich dieses Jahr viel mit dem Buch unterwegs gewesen. So kann zumindest der Lesungsfilm auch in Schulen eingesetzt werden und den Ausfall ein wenig kompensieren.“

Der Film, den Werner Harke vom OK Weinstraße zusammen mit Michael Landgraf produzierte, dauert 25 Minuten und kann daher in einer Unterrichtsstunde noch nachbesprochen werden. Er umfasst Auszüge aus den Kapiteln „Bedrückende Begegnung“, „Zerstreut unter die Völker“ und „Dunkle Zeiten“.

Lesetipp: Michael Landgraf, Schalom Martin – Eine Begegnung mit dem Judentum. marix verlag Wiesbaden, 2. überarbeitete Neuauflage 2017, ISBN 978-3-86539-108-7.

Sendehinweis: Zu sehen ist der Film im Offenen Kanal Weinstraße am Tag gegen Rassismus, 21. März 2021, 11:45 und 21:45 sowie am 23.3., 18:30 Uhr, am 27.3., 3:45 Uhr sowie 13:45 Uhr und am 31.3., 19:00 Uhr. Danach ist er in der Mediathek des OK Weinstraße sowie auf der Website der AWO Bezirksverband Pfalz und bei Youtube verfügbar.