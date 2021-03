Deidesheim: Brand eines E-Automobils verursacht hohen Sachschaden

Deidesheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen (13.03.2021) gegen 01:50 Uhr entzündete sich in der Schwimmbadstraße in Deidesheim aus bisher unbekannten Gründen ein E-Pkw.

Schnell griffen die Flammen auf umliegend abgestellte Fahrzeuge über. Dabei wurden 3 weitere Pkw und 2 Anhänger größtenteils totalbeschädigt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Deidesheim konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Der E-Pkw wurde zur weiteren Abklärung des Sachverhalt sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.