Stadtallendorf: Dreister Dieb – Rennrad aus dem Hausflur gestohlen

(ots) – Ein Dieb verschaffte sich auf nicht bekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Niederkleiner Straße und verschwand dann mit dem im Flur abgeschlossen abgestellten grauen Merida Matts TFS 1000 Rennrad. Offensichtlich reichte die Ausrüstung des Diebes aus, um das sichernde Schloss zu durchtrennen. Sowohl vom Rennrad als auch vom Schloss fehlt jede Spur.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, 12. März, verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein Fremder im oder am Haus aufgefallen? Wer hat das Rennrad seit Freitagmorgen gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis – Weitere Drogenfahrten entdeckt

(ots) – Die Polizei Stadtallendorf kontrollierte und beendete weitere Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren und keinen Führerschein hatten. Am Mittwoch 10. März 2021 um kurz nach 17 Uhr bemerkte die Streife in der Neustädter Straße einen Pkw mit einem Ausfuhrkennzeichen. Am Steuer saß ein augenscheinlich sehr junger Mann. Es stellte sich heraus, dass der tatsächlich erst 17-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Der im Ostkreis lebende Jugendliche gab den Genuss von Betäubungsmitteln zu, was ein auf THC reagierender Test bestätigte.

Am Donnerstag, 11. März, um 17 Uhr bemerkte eine Streife dann das fehlende Kennzeichen eines Motorrollers und kontrollierte den Fahrer in der Rheinstraße. Der 24 Jahre alte Mann aus dem Ostkreis fuhr den führerscheinpflichtigen Roller unter dem Einfluss von THC, wie der Drogentest bestätigte. Einen Führerschein hat er noch nie gehabt. In diesem Fall kommt noch das Fahren eines nicht versicherten Fahrzeugs hinzu. In beiden Fällen veranlasste die Polizei die notwendigen Blutproben.

Marburg – Alle vier Reifen aufgeschlitzt – Tatverdächtiger flüchtete

Aufgrund von Zeugenaussagen steht ein ca. 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann mit 3-Tage-Bart und mutmaßlich osteuropäischer Herkunft, bekleidet mit schwarzer Jacke und heller Hose unter dem Verdacht, alle vier Reifen eines blauen C-Klasse Daimlers aufgeschlitzt zu haben. Die Tat im Pommernweg 2 war am Mittwoch, 10. März, gegen 21 Uhr. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

In der gleichen Nacht zwischen 22 und 04 Uhr kam es in der Chemnitzer Straße zu einer gleichartigen Tat. In der Chemnitzer Straße stach ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen eines grünen Peugeot Partner platt.

Ob hier der Tatverdächtige aus dem Pommernweg ebenfalls in Frage kommt bedarf weiterer Ermittlungen. Wer hat die Taten im Pommernweg und in der Chemnitzer Straße gesehen, bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht, die damit zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Identifizierung des beschriebenen Mannes beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kellereinbrecher erbeutet Mountainbike

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Ginseldorfer Weg erbeutete der Täter ein rot weißes Univega Mountainbike. Der Einbruch war zwischen 15 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Donnerstag, 11 März. Wo ist in dieser Zeit das rot weiße Univega aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenstein – Unfälle – Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein.

Ein 28-jähriger Mann aus dem Hinterland steht unter dem Verdacht, mit einem grauen Audi A6 Kombi mindestens zwei Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Als die Polizei ihn an einer Bushaltestelle in Breidenstein festnahm, zeigte sein Alkotest 2,03 Promille an. Der Mann besitzt zudem keinen Führerschein. Die Polizei entließ ihn nach der notwendigen Blutprobe. Letztendlich endete die Fahrt in der Nacht zum Donnerstag, 11. März an einem Baumstamm auf einer Wiese in Breidenstein. Von dort kam er nicht mehr weg, weil er sich durch den Unfall festgefahren hatte. Der Wagen blieb also zurück und der Fahrer entfernte sich nach Zeugenaussagen zusammen mit einem Mitfahrer zu Fuß.

Den Mitfahrer ermittelte die Polizei mittlerweile. Auch er blieb wie der Fahrer unverletzt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und vorgefundenen Spuren war der Kombi in noch mindestens einen weiteren Verkehrsunfall verwickelt, wobei allerdings weder der Unfallort noch die Folgen bekannt sind. Die Fahrt ging wohl von Lixfeld über Niederdieten bis Breidenstein. Am Audi befand sich blaue Fremdfarbe. An dem Audi selbst entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro.

Etwaige Zeugen eines Unfalls im Hinterland am Abend bzw. in der Nacht zum Donnerstag unter Beteiligung eines grauen Audi A6 Kombi werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Wetter – Werbetafel an Parkplatzausfahrt angefahren

Aus noch unbekannten Gründen stieß ein Auto an der zur Straße Alter Graben gelegenen Ausfahrt des Rewe-Parkplatzes gegen eine beleuchtete Werbetafel und verursachte an dieser einen Schaden von mindestens 800 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Unfallflucht ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, 11. März, zwischen 00.28 und 00.42 Uhr. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis – Unter Drogen am Steuer

Nach einem positiven Drogentest auf THC untersagte die Polizei einem 20 Jahre jungen Mann am Donnerstag, 11. März, um 11.45 Uhr, in Neustadt die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe. Der junge Mann war mit seinem Sprinter bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufgefallen.

Um 14.40 Uhr überprüfte die Polizei am Bahnhof in Stadtallendorf den Fahrer eines Pkw, wobei der Verdacht des Drogeneinflusses entstand. Der Test des 27 Jahre alten Fahrers reagierte dann auch positiv auf THC und Amphetamine. Er musste sein Auto ebenfalls stehen lassen. Die Polizei veranlasste auch bei ihm die notwendige Blutprobe.

Stadtallendorf – Graffiti an der Garagenwand

Die Rückseite einer Doppelgarage im Iglauer Weg grenzt an den Park beim Mali-Teich. Auf dieser Rückseite brachten unbekannte zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag ein insgesamt etwa 9 Quadratmeter großes Graffiti in der Farbe Schwarz an. Das Tag setzt sich zusammen aus Buchstaben, Zahlen und nicht entzifferbaren Zeichen.

Die Kosten zur Beseitigung der Farbe auf dem Rauputz liegen vermutlich im vierstelliger Höhe. Wer hat zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung beitragen könnten?

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Farbe verunreinigt Hauswand

In der Nacht zum Donnerstag, 11. März zerschellten zwischen 01.40 und 01.45 Uhr mehrere mit brauner Farbe gefüllte Gläser an der Fassade des Gebäudes einer Burschenschaft im Hainweg. Die Farbe verteilte sich auf der Wand. Durch die notwendigen Reinigungskosten entstand ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe.

Aufgrund der augenscheinlich politischen Motivation der Tat ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 4060.

Marburg – Renault Zoe verkratzt

An einem weißen Renault Zoe entstand durch mutwilliges Verkratzen ein Schaden in vierstelliger Höhe. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 23 Uhr am Dienstag und 08 Uhr am Donnerstag, 04. März in der Grundstückszufahrt eines Anwesens im Spiegelslustweg. Die Besitzerin stellte an verschiedenen Stellen mehrere tiefe Kratzer fest.

Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Rotes Flyer Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 09. März, zwischen 21.40 und 21.45 Uhr, stahl ein 1,70 Meter großer, etwa 19 Jahre alter Mann mit leichtem Bart, dunklen, mittellangen, seitlich kurz gehaltenen Haaren und dunkler Kleidung in der Weidenhäuser Straße ein rotes Flyer Pedelec im Wert von 3000 Euro. Der Mann flüchtete mit dem Rad entlang dem Hirsefeldsteg, fuhr dann über die Brücke Richtung Altenheim Auf dem Wehr/Südviertel und verschwand. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Dieb hatte wohl das Verlassen des Mehrfamilienhauses durch einen Bewohner zum Eindringen genutzt, dann das Schloss des E-Bikes aufgebrochen und das Rad mitgenommen. Rad und Täter blieben verschwunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Braune Farbe und Aufkleber

In der Nacht zum Freitag, 12. März, warfen unbekannte Täter Beutel mit brauner Farbe gegen eine Schaufensterverglasung in der Straße Pilgrimstein. Auf einem der Fenster ist das Porträt eines Kandidaten der Wahl zum Oberbürgermeister. Das Gesicht wurde mit mehreren Aufklebern beklebt.

Auch hier ermittelt wegen des wohl politischen Motivs der Sachbeschädigung das für den Staatsschutz zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei Marburg.

Wer hat insbesondere zwischen 22 und 08.30 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis: Polizeikontrollen – Zu schnell und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bei einer stationären Kontrolle in der Straße Am Richtsberg am Freitag, 12. März, ahndete die Polizei zwischen 11 und 13 Uhr insgesamt 38 Ordnungswidrigkeiten wegen des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Der Schnellste in der 30er Zone fuhr mit 64 km/h. Er muss zusätzlich zum Bußgeld und den Punkten mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein 45 Jahre alter Autofahrer geriet wegen der geringfügig überschrittenen Geschwindigkeit ebenfalls in die Kontrolle. Da der Mann allerdings unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand endete seine Autofahrt um 12.50 Uhr. Sein Alkotest hatte 1,61 Promille angezeigt.

Kurz vor dem Ende der Kontrollestelle überprüften die Beamten noch einen Motorradfahrer. Bei dem 32 Jahre alten Mann reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Er musste sein Krad stehen lassen. Die Polizei veranlasste Blutproben und stellte bei dem Autofahrer noch den Führerschein sicher.

Ebenfalls eine Führerscheinsicherstellung und ein Blutprobe hatte eine Kontrolle der Polizei Stadtallendorf zur Folge. Die am Freitag, um kurz vor Mittag in Neustadt überprüfte 58 Jahre alte Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ihr Alkotest zeigte 1,63 Promille.

