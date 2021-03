Waldbronn – Angebrannte Speisereste sorgen für größeren Einsatz

Karlsruhe – Vermutlich angebrannte Speisereste sorgten am Freitagmittag

für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienst. Gegen

14:10 Uhr wurde die starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der

Reichenbacher Daimlerstraße durch einen Passanten entdeckt.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Waldbronn konnten die Flammen im

Küchenbereich rasch löscht werden. Eine Bewohnerin erlitt durch den Qualm eine

Rauchgasintoxikation. Die 51-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren

Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Nach Durchlüftung des Gebäudes

und Überprüfung nach eventuellen Glutnestern durch die Feuerwehr konnten die

Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ettlingen – Falsche Polizeibeamte erbeuten von 79-Jähriger Gold

Karlsruhe/Ettlingen – Gold im Wert von mehreren tausend Euro ergaunerten

falsche Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag von einer 79-Jährigen in

Ettlingen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich gegen 19.00 Uhr eine Frau telefonisch

bei der Geschädigten gemeldet haben, die sich als Kriminalbeamtin ausgab und der

79-Jährigen über einen Wohnungseinbruch in unmittelbarer Nachbarschaft

berichtete. Durch gezielte Fragen sei die Dame zunächst über ihre

Vermögensverhältnisse befragt und in der Folge über Stunden hinweg mittels

Daueranrufen unter Druck gesetzt worden. Nach zahlreichen Telefonaten ließ sich

die Geschädigte schließlich von der angeblichen Kriminalbeamtin offenbar

überzeugen und übergab ihre Wertgegenstände gegen 02.00 Uhr an einen vor ihrer

Haustüre wartenden unbekannten Mann. Dieser wurde ihr von der Anruferin als

verdeckter Ermittler bestätigt, der ihre Wertgegenstände abhole.

Der Geldabholer war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 175 cm groß und stämmig

beziehungsweise untersetzt. Er trug dunkles, nach hinten gelegtes Haar und war

mit dunkler Kleidung sowie schwarzer Sonnenbrille bekleidet. Sachdienliche

Hinweise nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555

entgegen.

Da ständig mit derartigen Betrugsmaschen zu rechnen ist, klärte die

Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Freitag (12. März) beim

Impfzentrum „Neue Messe“ Karlsruhe mit einem Informationsstand auf und gab

hierzu Informationen und Tipps. Der gesonderte Beitrag hierzu kann im Anhang

heruntergeladen werden.

Karlsruhe – Weingarten – Weitere Einbrüche in Bäckereifilialen

Karlsruhe – Am frühen Freitagmorgen wurde ein weiterer Einbruch sowie ein

Einbruchsversuch der Karlsruhe Polizei gemeldet.

Die Diebe verschafften sich zwischen Donnerstag 13:30 Uhr und Freitag 04:30 Uhr

auf bislang unbekannt Art und Weise Zutritt in die Bäckerei in der Neureuter

Donauschwabenstraße. In der Filiale öffneten sie Schränke und Schubladen und

suchten nach Wertgegenständen. Ein vorgefundener Tresor öffneten die

Eindringlinge und nahmen das aufgefundene Wechselgeld im unteren dreistelligen

Bereich an sich. Mit ihrer Beute und einem angerichteten Sachschaden von

mehreren hundert Euro verschwanden die Diebe bislang unerkannt.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße in

Weingarten. Hier versuchten die Täter zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag

04:45 Uhr gewaltsam über die Eingangstür in die Filiale einzudringen. Als dies

nicht gelang, verschwanden die Diebe ohne Beute in bislang unbekannt Richtung.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen die hierzu verdächtigen Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich

mit dem zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Festnahme von zwei mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Wohnungseinbrechern

Karlsruhe – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe Nach einer Serie von

Wohnungseinbruchsdelikten gelang es der Kriminalpolizei Karlsruhe nach

umfangreichen Ermittlungen, zwei Tatverdächtige festzunehmen. Die beiden aus

Albanien stammenden Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sollen über mehrere

Monate in Karlsruhe, Stutensee und Ettlingen eine Vielzahl von Einbrüchen in

Wohnhäuser verübt haben. Der hierbei entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro. Seit Oktober 2020 kam es in mehreren Karlsruher

Stadtteilen sowie zum Jahreswechsel auch in Ettlingen und Stutensee zu einer

Häufung von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen

Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen die beiden

Beschuldigten, weshalb das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden untergetauchten Männer erließ.

Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Fahndung die beiden

Tatverdächtigen am Dienstagabend im Bereich des Karlsruher Albtalbahnhofes

festnehmen. Zum Zeitpunkt der Festnahme führten die Männer Schmuck sowie

hochwertige Fahrräder mit sich. Die Ermittlungen, ob es sich hierbei um

Diebesgut handelt, dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden

die Beschuldigten am Mittwoch dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht

vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte.

Karlsruhe – 17-Jähriger nach Raub einer Handtasche dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Freitagnachmittag ein

17-Jähriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Der Jugendliche soll am Donnerstag in der Emil-Gött-Straße in Karlsruhe einer

65-jährigen Frau unvermittelt einen Stoß gegen den Körper versetzt haben,

wodurch die Geschädigte zu Boden stürzte, und der Geschädigten sodann ihre

Handtasche aus der Hand gerissen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Situation erkannt und verfolgte den zu Fuß

flüchtenden Tatverdächtigen mit seinem Fahrzeug. Auf seiner Flucht deponierte

der Beschuldigte die Handtasche unter einem geparkten Fahrzeug, wo diese durch

Polizeibeamte aufgefunden werden konnte. Aufgrund der detaillierten

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen durch den Zeugen konnte der mutmaßliche

Täter kurz darauf in einem Wohnheim in der Karlsruher-Oststadt vorläufig

festgenommen werden.

Die Geschädigte zog sich durch den Sturz leichte, oberflächliche Verletzungen

zu.

Östringen – 22-Jähriger randaliert und leistet Widerstand

Östringen – Ein 22 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 13.55 Uhr in

der Östringer Hauptstraße randaliert und gegen einschreitende Beamte Widerstand

geleistet.

Die Streifenbeamten des Polizeireviers Bad Schönborn hatten vor dem

Feuerwehrgebäude in Östringen eine Kontrollstelle eingerichtet. Dabei vernahmen

sie den jungen Mann, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine

Mülltonne und eine Schaufenstervitrine trat. Die Tonne kippte um und deren

Inhalt verteilte sich auf dem Gehweg. Als die Polizisten Einhalt gebieten

wollten, musste der Mann zu Boden gebracht werden, da er in Rage und mit

schäumendem Mund auf einen der Polizeibeamten zuging.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, wurde der 22-Jährige nicht nur bei der

vorläufigen Festnahme am Kopf leicht verletzt. Er hatte sich zuvor offenbar mit

einem Messer selbst Verletzungen an beiden Unterarmen zugefügt. Das Messer lag

noch im Müll der umgestoßenen Mülltonne. Aufgrund seines Gesundheitszustandes

musste er schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Ettlingen – Auf regennasser Fahrbahn vermutlich Kontrolle über Fahrzeug verloren

Karlsruhe – Rund 26.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines

Verkehrsunfalls der sich am Donnerstag auf der Bundesautobahn 5 zwischen der

Anschlussstelle Ettlingen und dem Autobahndreieck ereignete.

Gegen 12:10 Uhr fuhr der 71-jährige Unfallverursacher auf dem linken

Fahrstreifen der A5. Vermutlich aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse und

nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein

Mercedes. In der Folge schleuderte er nach rechts über die gesamte Fahrbahn und

prallte in die rechte Schutzplanke. Anschließend wird sein Fahrzeug abgewiesen

und kollidierte im weiteren Verlauf mit der auf dem rechten Fahrstreifen

fahrenden Sattelzugmaschine. Das Auto des Unfallverursachers war aufgrund der

Schäden nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt

werden.

Karlsdorf- Neuthard – Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe – Ein bislang Unbekannter brach am frühen Freitagmorgen in eine

Bäckerei in der Industriestraße ein. Zunächst versuchte der Einbrecher ein

Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang schlug er die Scheibe ein und stieg

in die Bäckerei ein. Wohl aufgrund des gegen 01.40 Uhr ausgelösten Alarms

flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Sachschaden am Fenster wird auf ca.

2000 Euro geschätzt.

Eggenstein – Leopoldshafen – Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Karlsruhe – Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der

Bundesstraße 36 zwischen den Ausfahrten Leopoldshafen und Linkenheim. Hierbei

entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Gegen 16:20 Uhr befuhr die 21 Jahre alte Unfallverursacherin die B 36 von

Karlsruhe kommend in Richtung Mannheim. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen

musste die vor ihr fahrende Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies

erkannte die junge Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die

Wucht des Aufpralls wurde die 21 sowie die Beifahrerin im Mercedes leicht

verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war aufgrund der Unfallschäden

nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bretten – Diebesduo war in Bretten unterwegs

Karlsruhe – Zwei bislang unbekannte Diebe waren in der Nacht zum Sonntag,

07. März in mehreren Wohngebieten in Bretten unterwegs. Sie öffneten

unverschlossene Garage und Fahrzeuge und stahlen daraus Wertgegenstände. Aus

einer Garage wurde ein hochwertiges E-Bike gestohlen, das einen Tag später

wieder aufgefunden wurde. In einem Fall wurde das Dach eines Cabrios

aufgeschlitzt und das Fahrzeug geöffnet. Bislang haben sich 11 Geschädigte bei

der Polizei gemeldet. Die Diebe wurden an drei Wohnhäusern durch

Überwachungskameras aufgenommen. Die beiden Täter können als ca. 20 – 25 Jahre

alt mit osteuropäischem Aussehen beschrieben werden. Ein Täter ist schlank, ca.

180 cm groß und hat einen auffallenden, tänzelnden Gang. Der zweite Täter hat

eine untersetzte Figur. Er trug Badesandaletten mit weißem NIKE-Emblem und ein

helles Kapuzenshirt mit dem Aufdruck „PUGILA 72“ auf der Kapuze.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum 07.03.2021 in den

Wohngebieten Wanne, Rechberg, Am Steiner Pfad und Brunnenstube verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in

Verbindung zu setzen.