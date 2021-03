Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Imbiss – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) – Im Zeitraum zwischen dem 10.03.2021, 19:00

Uhr und dem 11.03.2021, 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss auf

dem Parkplatz eines Supermarktes im Eichelweg. Bislang unbekannte Täter hebelten

die Tür zu einem Lagerraum des Imbiss-Standes auf und beschädigten hierdurch das

Türschloss. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Bezirksdienst des Polizeireviers Wiesloch unter Tel.: 06222-5709120 zu melden

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht drei Autos und einen Bagger auf; Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Ein bislang unbekannter Täter brach in der

Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Autos und einen Bagger auf.

Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Karlstraße, Ecke

Richard-Wagner-Straße, in der Alten Sinsheimer Straße und in der Wackerstraße

abgestellt. Das Baustgellenfahrzeug stand in der Friedrich-Ebert-Straße.

An allen Fahrzeugen wurden Heck- oder Seitenscheiben eingeschlagen, um an Beute

zu kommen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Der Polizeiposten Waibstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zu den Taten und/oder dem Täter bitte an den Polizeiposten Waibstadt,

Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Gasgeruch in Schule – Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften,

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Aufgrund von Gasgeruch wurde eine Schule

im Parallelweg am Freitagmorgen vorsorglich geräumt.

Gegen 10.35 Uhr wurde der ungewöhnliche Geruch im Gebäude festgestellt und die

Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Hieraufhin wurden die knapp 100 Schüler des

Gymnasiums und das Personal vorsorglich evakuiert. Rettungskräfte waren

ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort, Verletzte wurden bislang nicht

festgestellt.

Eine Untersuchung der Feuerwehr ergab, dass Gas aus einer Leitung in einem

Unterrichtsraum im Nebentrakt der Schule ausgetreten war. Die Einsatzmaßnahmen

zur Ursachenerforschung, sowie Störungsbeseitigung durch Feuerwehr und zahlreich

eingesetzten Beamten des Polizeireviers Eberbach dauern derzeit an.

Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wendemanöver mit nachfolgendem Auto kollidiert

Hirschberg an der Bergstraße – Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr kam es im

Bereich Bergstraße / Lindenstraße zu einem Unfall zwischen einer 53-jährigen

BMW-Fahrerin und einem 49-jährigen VW-Fahrer. Die 53-jährige Frau fuhr mit ihrem

BMW auf der Bergstraße in Richtung Weinheim, als sie plötzlich ein Wendemanöver

durchführte. Hierzu fuhr sie erst nach rechts in die Lindenstraße ein, um

anschließend wieder auf die Bergstraße in Richtung Schriesheim zu gelangen. Bei

dem Wendevorgang verunfallte sie mit dem nachfolgenden VW-Fahrer. Durch den

Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde

niemand.