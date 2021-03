Mannheim-Lindenhof: Mann verursacht alkoholisiert Unfall

Mannheim – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verursachte ein

36-jähriger Renault-Fahrer alleinbeteiligt einen Unfall in der Lindenhofstraße.

Der Mann war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kam

infolgedessen von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er ein Straßenschild und

seinen Pkw, an dem ein Totalschaden entstand. Der Mann blieb unverletzt. Da ein

freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille ergab, wurde auf der

Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der notwendigen

Maßnahmen konnte der 36-Jährige wieder nach Hause gehen, allerdings zu Fuß.

Er gelangt nun wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls unter

Alkoholeinfluss zur Anzeige. Ein Fahrzeug darf er vorerst nicht mehr führen.

Mannheim-Feudenheim: Unbekannter Radfahrer schlägt Außenspiegel von Pkw ab – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Feudenheim – Am Donnerstag, gegen 08:30 Uhr, beschädigte ein

unbekannter Fahrradfahrer in der Hauptstraße an der Einmündung Neckarstraße

einen Citroen. Der Fahrer des schwarzen Citroen Berlingo befuhr die Hauptstraße

in Richtung Innenstadt. Um nach links in die Neckarstraße abzubiegen, hielt er

verkehrsbedingt an. Plötzlich kam ein Radfahrer neben dem Citroen zum Stehen,

beleidigte den Fahrer, schlug dann mit der Hand den rechten Außenspiegel des

Fahrzeugs ab und fuhr anschließend in Richtung Innenstadt davon.

Der Radfahrer war ca. 25 bis 30 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er trug

eine dunkle Jacke und eine schwarze Mütze und fuhr ein rotes Fahrrad der Marke

Peugeot.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer und/oder zum

Tathergang geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/718490, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Käfertal: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtig

Mannheim-Käfertal – Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen wurde

ein 30-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit

seinem Fahrrad auf der Weinheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur

Merziger Straße bog ein unbekanntes Fahrzeug aus der Merziger Straße nach links

ab. Dabei erfasste es den 30-Jährigen, der hierdurch zu Boden stürzte. Der

Unbekannte fuhr, ohne anzuhalten einfach weiter.

Durch den Sturz erlitt der Fahrradfahrer Blessuren an Arm, Bein und Schulter. Er

begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt

haben. Näheres hierzu ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Vorfahrt missachtet – sechs Fahrzeuge beschädigt – zwei Personen leicht verletzt

Mannheim – Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 19.00 Uhr ein

Verkehrsunfall zwischen den Quadraten S3 und S4. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer

befuhr die Straße zwischen R3 und R4 in Richtung des Friedrichsrings vermutlich

mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Auf Höhe der Kreuzung R3 / S4

missachtete der 21-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen

Opel-Fahrers. In Folge der Kollision prallte der Unfallverursacher gegen eine

Baustellenabsicherung und im Anschluss gegen einen geparkten BMW. Dieser wurde

wiederum gegen einen davorstehenden Renault leicht aufgeschoben. Durch

herumfliegende Teile der Baustellenabsicherung wurden zudem ein geparkter Fiat

und ein geparkter Peugeot leicht beschädigt. Der Fahrer des Opels und seine

22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in

einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der entstandene Gesamtschaden

beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Die Straße wurde für die Dauer der

Unfallaufnahme, bis etwa 22.00 Uhr, gesperrt. Der Mercedes wurde sichergestellt

und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Ereignis

machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Mannheim unter der

Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim: Massive Ruhestörungen im Bereich Lindenhof durch aufheulende Fahrzeugmotoren und überlaute Musik – Konsequente Überwachungsmaßnahmen der Polizei und Stadt Mannheim

Mannheim – Aufgrund der in jüngster Vergangenheit vermehrt festgestellten

Ruhestörungen durch aufheulende Fahrzeugmotoren und überlaute Musik aus dem

Fahrzeuginneren führt das Polizeipräsidium Mannheim wie angekündigt verstärkte

polizeiliche Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen im Stadtteil Lindenhof im

Bereich des Rheinufers durch. Im Verlauf der gestrigen Maßnahmen konnte ab 17.00

Uhr an den Rheinterrassen ein stetig ansteigender Zustrom von Fahrzeugen

festgestellt werden. In der Spitze war der Andrang so groß, dass die Zufahrt zum

Parkplatz der Rheinterrassen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden musste. Im

Rahmen der Präsenz- und stationären Kontrollmaßnahmen kontrollieren die

eingesetzten Kräfte insgesamt 63 Fahrzeuge und 130 Personen. Sie stellten dabei

sechs Verstöße gegen die Corona-Verordnung und drei Verkehrsordnungswidrigkeiten

fest.

„Wir werden verhindern, dass die Anzahl an Ruhestörungswilligen weiter zunimmt

und sich eine regelrechte Partyszene im Bereich der Rheinterrassen etabliert.

Wir werden viel kontrollieren und diejenigen zur Anzeige bringen, die sich

partout nicht an die Regeln halten wollen“, betont Polizeipräsident Andreas

Steger entschlossen. Für den heutigen Donnerstagabend hat sich Erster

Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht mit Polizeipräsident

Andreas Stenger und betroffenen Anwohnern vor Ort verabredet, um gemeinsam über

konkrete Maßnahmen zur Eindämmung und Verhinderung dieser Störungen zu sprechen.

„Die Aufenthalts- und Wohnqualität in Mannheim darf nicht unter rücksichtslosen

Autofahrern leiden, die insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende aus

der ganzen Region kommen, und die Anwohner und Passanten an der Rheinpromenade

gefährden und deren Ruhe stören. Wir werden die Verursacher durch Kontrollen und

kurzfristige Sperrungen an ihrem Tun hindern und ihr Verhalten konsequent

ahnden“, so Specht.

Neben den Maßnahmen im Bereich Lindenhof wurde gleichzeitig der

Innenstadtbereich polizeilich verstärkt bestreift, um eine Verlagerung zu

verhindern. Zu besonderen Feststellungen kam es am gestrigen Tag nicht.