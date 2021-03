Unfallflucht: Ausgeparkt und abgehauen

Kirn

Am Freitag, den 13.02.2021 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:24 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kallenfelser Straße eine Verkehrsunfallflucht. Nachdem der 22-jährige Fahrer seinen BMW abgestellt und sich in den besagten Lebensmittelmarkt begeben hatte, musste er bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der Karosserie feststellen. Ein 76-jähriger Peugeot-Fahrer war zuvor beim Ausparken gegen den BMW gestoßen. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Ein unabhängiger Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen notieren, welches er dem BMW-Fahrer zukommen ließ.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Unfall auf der Landstraße: Kollision verläuft glimpflich

Gem. Seesbach, L230

Am Freitag, den 12.03.2021 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L230 in der Gemarkung Seesbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Opelfahrern. In Richtung Seesbach unterwegs wollte der 27-jährige Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen, als sich von hinten der 21-jährige Unfallverursacher näherte. Hierbei übersah der 21 Jährige das beabsichtigte Manöver und leitete den Überholvorgang ein. Glücklicherweise streifte der Überholende den abbiegenden 27-Jährigen nur leicht im Frontbereich und wich anschließend nach links in die Böschung aus, wo er auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich liegen dürfte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Jedoch wurde gegen beide Unfallbeteiligten ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus

Hochstetten-Dhaun

Am heutigen Freitag, 12. März 2021 gegen 10:05 Uhr wird der Integrierten Leitstelle Bad Kreuznach ein Brand einer Scheune in der Hauptstraße in Hochstetten-Dhaun gemeldet. Dabei geriet aus noch unbekannter Ursache ein Baustellencontainer, welcher in der Scheune stand in Brand. Demnach war das Feuer so intensiv, dass die Flammen innerhalb weniger Minuten auf das Dachgebälk übergriffen. Die im Haus befindlichen Anwohner bemerkten das Feuer und konnten sich unverletzt nach draußen flüchten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr griff dann der Brand auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 150.000 Euro belaufen. Das Wohnhaus ist demnach einsturzgefährdet und kann zur Zeit nicht betreten werden. Die Feuerwehr Kirner-Land sowie die Polizei Kirn sperrten den Bereich großräumig ab. Die Lösch- und Aufräumarbeiten werden noch bis in den späten Freitagnachmittag hin andauern. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Kirn h(wir berichteten:

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag nachmittags zwischen Rosenthaler Hof und Göllheim. Dabei fuhr ein in Richtung Rosenthaler Hof fahrender blauer Mazda zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel seines Kontrahenten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden entgegen.

PKW rollt ungebremst in Böschung

Kirchheimbolanden

Da er vergessen hatte die Handbremse anzuziehen, rollte der PKW eines 28-jährigen von einer Eisenberger Tankstelle zunächst auf die Fahrbahn und kam im Anschluss in einer Böschung zum Stehen. Leichte Schäden entstanden dort am Baumbestand. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.