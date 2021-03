Diebstahl eine Grabschale

Oppenheim (ots)

Auf dem Friedhof in Oppenheim wurde eine Grabschale aus Bronze, die auf einem dortigen Grab stand, entwendet. Der Diebstahl wurde am Mittwoch, den 10.03.2021, gegen 16:00 Uhr, festgestellt. Die Bronzeschale hat einen Wert von circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-100) zu melden.

Verkratztes Auto

Bingen (ots)

Bingen, 11.03., Saarlandstraße, 09:00-10:20 Uhr. Eine 57-Jährige parkte ihren Ford Fiesta. Als sie nach etwa einer Stunde zurückkehrte, entdeckte sie den eingeritzten Schriftzug „FIKIT Fick Dich“ im vorderen Kotflügel. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Einbruchdiebstahl

Bingen (ots)

Welgesheim, Kläranlage, 10.03., 18:00 Uhr – 11.03., 06:00 Uhr. Der Mitarbeiter der Kläranlage stellte fest, dass über Nacht ein Industrie-Hochdruckreiniger vom Firmengelände entwendet wurde. In der Umzäunung des Geländes hatte man außerdem ein Loch entdeckt. Wer etwas gesehen hat, bitte der Polizei melden!

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Sprendlingen, 11.03., Am Weiher, 12:30-12:45 Uhr. Eine 70-Jährige parkte auf einem Schul-Parkplatz ihren VW Golf rückwärts aus und stieß dabei mit der Rückseite gegen die Front einer Mercedes A-Klasse. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, vermutlich ohne zu bemerken, dass die Halterin des Autos in selbigem saß. Diese notierte sich das Kennzeichen, so dass die Unfallverursacherin ausfindig gemacht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR.

Hausfriedensbruch

Bingen (ots)

Waldalgesheim, 10.03., Hochstraße, 14:30 Uhr. Trotz eines bereits bestehenden Hausverbotes betrat ein 28-Jähriger erneut eine Apotheke und rief dabei der Apothekerin zu, sie solle gleich beim Ordnungsamt anrufen. Er trug dabei (erneut) keinen Mundnasenschutz. Dann beschimpfte er sie auf das Unflätigste, verließ die Örtlichkeit wieder und fuhr mit quietschenden Reifen und heulendem Motor davon. Zeugen bekamen diesen Vorfall mit. Eine Überprüfung des Beschuldigten ergab zudem, dass dieser nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahrräder aus Garage entwendet

Mainz-Finthen (ots)

Aus einer Garage im Stadtteil Finthen wurden in der Nacht auf Donnerstag zwei Fahrräder entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschaffen sich im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu der Garage eines Einfamilienhauses im Jupiterweg, entwenden zwei hochwertige Mountainbikes und flüchten in unbekannte Richtung. Derzeit Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Nackenheim, Ermittlungen dauern an – Tat wird als gefährliche Körperverletzung eingestuft

Mainz (ots) – Die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Angriff auf einen

23-Jährigen am Dienstagnachmittag am Nackenheimer Bahnhof dauern an. Der

23-Jährige wurde laut Zeugen, gegen 16:30 Uhr von mehreren Personen angegriffen

und dabei schwer verletzt.

Mittlerweile steht fest, dass der Geschädigte bei dem Angriff mit einem Messer

verletzt wurde. Die Verletzung im Bereich des Oberkörpers erwies sich als nicht

akut lebensgefährlich, machte aber dennoch einen stationären Aufenthalt in einem

Krankenhaus notwendig. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde das Delikt als

„Gefährliche Körperverletzung“ gemäß § 224 Strafgesetzbuch eingestuft. Die

weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion

Oppenheim unter Einbindung des K 11 der Kriminaldirektion Mainz fortgeführt.

Die Auswertung und Bewertung gesicherter Spuren, erster Zeugenaussagen und den

Angaben des Geschädigten dauern derzeit noch an. Die Polizei Oppenheim bittet

Personen, welche Angaben zum Tathergang oder zu möglichen Hintergründen machen

können, sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim per Tel.: 06133 – 933 -100 oder

Mail pioppenheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bahnhaltestelle „Jupiterweg“ beschädigt

Mainz-Finthen (ots)

Am späten Mittwochabend werden die Behindertenbedienung an der Bahnhaltestelle „Jupiterweg“ im Stadtteil Finthen zerstört. Eine Zeugin kann gegen 22:37 Uhr beobachten wie etwa vier bis fünf junge Männer mit Tritten auf die Blindenbedienung an der Haltestelle einwirken. Von zwei alarmierten Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 können neben den zerstörten Tastern für die Behindertenbedienung, noch mehrere leere Alkoholdosen aufgefunden werden. Von den mutmaßlichen Tätern ist bislang nur bekannt, dass einer der jungen Männer eine Camouflage-Jacke und ein anderer ein weißes Bascap getragen habe. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die derzeit noch ausgewertet werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Streit um Parkplatz eskaliert Mainz-Altstadt (ots)

Das Befahren eines Parkplatzes in der Hinteren Christophsgasse endete am Donnerstagmorgen für einen 43-Jährigen mit leichten Verletzungen. Gegen 07:12 Uhr befährt der spätere Geschädigte den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Innenstadt, um dort eine Person abzuholen. Das Befahren des Parkplatzes missfällt einem 53-jährigen Anwohner worauf es zu einem Streitgespräch kommt. Im Verlauf des Streits schlägt der 53-Jährige dann mehrfach mit einem Eisenrohr in Richtung des 43-Jährigen. Der 43-Jährige wird vom Eisenrohr nur leicht gestreift und erleidet leichte Verletzungen. Der 53-jährige flüchtet im Anschluss, kann aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Die Polizeibeamte vom Mainzer Altstadtrevier haben die Ermittlungen aufgenommen. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Trotz Sturm viel zu schnell – Geschwindigkeitskontrollen auf den Talbrücken der A61 und A63

Rheinhessen (ots) – Wegen der gefährlichen Windböen des Sturmtiefs Klaus hatte

die Polizei am Donnerstag auf den Autobahnbrücken rund um Alzey die für diese

Fälle dort fest installierten Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 40

Stundenkilometer aktiviert. Trotzdem kam es auf der Weinheimer Brücke um die

Mittagszeit zu einem Unfall. Ein hoch beladener Anhänger eines Lkw kippte wegen

starken Seitenwindes um. Um weitere Unfälle zu verhindern, hat die

Verkehrsdirektion Wörrstadt kurz vor der Brücke von 18.00 bis 23.00 Uhr in

Fahrtrichtung Mainz zusätzlich eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet.

Gemessen wurde 1161 Fahrzeuge, mehr als jedes dritte war teils sogar deutlich zu

schnell. Das Ergebnis waren 302 Verwarnungen und 153

Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 42 Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Der Schnellste war mit 127 Stundenkilometern unterwegs.

Aufgrund der anhaltenden Wettersituation wird der Geschwindigkeitstrichter auf

den Brücken auch am Wochenende aktiviert bleiben. Die Polizei wird parallel dazu

die Geschwindigkeiten messen.