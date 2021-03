Berauschter E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu

Freitag aus dem Verkehr gezogen. Als eine Streife den Roller gegen 1.40 Uhr in

der Burgstraße stoppte, wurden beim 29-jährigen Fahrer Anzeichen von

Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte den

Verdacht. Der Mann räumte ein, am Abend Amphetamin und THC konsumiert zu haben.

Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde in einer

Jackentasche auch noch ein Tütchen mit Amphetamin gefunden – und sichergestellt.

Auf den 29-Jährigen kommen deshalb nicht nur Konsequenzen wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss zu, sondern auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |cri

Kontrolle verloren – Porsche gerammt

Kaiserslautern (ots) – Weil sie mit ihrem Pkw den Bordstein streifte, hat eine

Autofahrerin am Donnerstagmittag im Gersweilerweg einen Unfall gebaut. Die

Seniorin war aus der Alex-Müller-Straße gekommen und beim Abbiegen gegen den

Bordstein gestoßen. Daraufhin hatte sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug

verloren. Die Folge: Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab und prallte auf der

rechten Straßenseite gegen einen Porsche, der ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen

abgestellt war. Und durch die Wucht des Anstoßes wurde der Porsche auf den davor

geparkten Toyota Yaris geschoben.

An allen drei Fahrzeugen entstanden Schäden; verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Unfallfahrerin ließ sich jedoch vorsorglich vom Rettungswagen ins

Krankenhaus bringen.

Der größte Schaden entstand am Porsche, am wenigsten betroffen war der Toyota.

Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. |cri

Viel verbeultes Blech durch Vorfahrt-Missachtung

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen mit einem „blauen Auge“ sind die Beteiligten

zweier Unfälle am Donnerstag in der Innenstadt davon gekommen. Es blieb bei

Blechschäden; verletzt wurde niemand. In beiden Fällen war die Unfallursache die

Missachtung der Vorfahrt.

Am Nachmittag krachte es an der Ecke Benzinoring/Ludwig-Waldschmidt-Straße. Hier

kamen sich kurz nach 16 Uhr ein Hyundai i30 und ein Hyundai Tucson in die Quere.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem

Pkw von der Ludwig-Waldschmidt-Straße nach links in den Benzinoring einbiegen.

Dabei nahm er einer 41-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, die mit ihrem SUV in

Richtung Gersweilerweg fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der

Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Am Abend, kurz vor halb 8, eine ähnliche Szene an der Ecke

Lutrinastraße/Schulstraße. Hier missachtete ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer die

Vorfahrt eines 38-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide

Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro

geschätzt. |cri

Geldforderungen unbedingt erst prüfen!

Kaiserslautern (ots) – Dass nicht unbedingt jedes Schreiben eines – angeblichen

Inkassobüros bedeutet, dass Geldforderungen berechtigt sind, hat sich diese

Woche einmal mehr gezeigt. Ein Mann aus dem Stadtgebiet meldete bei der Polizei,

dass er eine Zahlungsaufforderung eines Inkassounternehmens erhalten hat, die er

sich nicht erklären kann. Nach den Angaben in dem Schreiben soll der 41-Jährige

Waren online bestellt, aber nicht bezahlt haben.

Der Mann versicherte den Polizisten gegenüber, dass er weder etwas bestellt,

noch Waren erhalten habe. Möglicherweise hatte jemand seine Adresse

missbräuchlich benutzt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht; die

Ermittlungen laufen. |cri

Call-Center-Betrüger blitzen ab

Kaiserslautern (ots) – In den vergangenen Tagen haben Betrüger am Telefon

versucht, an das Geld ihrer Ofer zu gelangen.

Am Dienstag gab sich die Anruferin bei einer 81-Jährigen aus Kaiserslautern als

Ärztin aus. Sie berichtete, dass der Sohn und die Schwiegertochter der Seniorin

wegen einer akuten Corona-Erkrankung auf der Intensivstation liegen würden. Für

die Behandlung würde angeblich dringend ein teures Medikament benötigt. Die

Kosten dafür werde die Krankenkasse aber nicht übernehmen.

Die Frau sollte deshalb Geld ins Krankenhaus bringen oder dringend überweisen.

Die 81-Jährige wurde stutzig und beendete das Gespräch. Statt der Geldforderung

nachzugeben kontaktierte sie ihre Familienangehörigen, die alle wohlauf waren.

In einem weiten Fall versuchten es die Betrüger am Dienstag bei einer

67-jährigen Frau aus Kaiserslautern. Diesmal war der Anrufer ein Mann. Er

versuchte mit der gleichen Masche sein Opfer zur Zahlung von 27.000 Euro zu

bewegen. Er wollte der Dame weismachen, dass in wenigen Minuten ein Arzt bei ihr

vorbeikäme, um das Geld abzuholen. Bei dieser Gelegenheit würde er bei der

67-Jährigen auch gleich einen Corona-Test machen. Auf Rückfragen reagierte der

Anrufer immer aggressiver und beendete schließlich von sich aus das Gespräch.

Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten hatten die Call-Center-Betrüger am

Mittwoch bei einer 72 Jahre alten Frau aus Kaiserslautern ebenfalls keinen

Erfolg. Diesmal erzählte der Anrufer von einem angeblichen Unfall, in den ein

Familienangehöriger verwickelt sei. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen. Um

eine Verhaftung abzuwenden sei die Zahlung einer Kaution von 40.000 Euro

erforderlich.

Doch auch diese Frau fiel nicht auf den Betrüger herein. Sie erkannte die

Masche. Ihr Sohn konnte erreicht werden und versicherte, keinen Unfall gehabt zu

haben.

Immer wieder – und mit unterschiedlichen Methoden – versuchen Telefonbetrüger

die Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht auf dubiose Anrufe ein! Legen Sie

sofort auf! Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an

fremde Personen. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei. Wenn Sie meinen,

Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich umgehend an eine

Polizeidienststelle. Und: Klären Sie auch Ihre Angehörigen über die Maschen der

Betrüger auf.

Die Präventionsexperten von ProPK (Programm Polizeiliche Kriminalprävention der

Länder und des Bundes) haben auf ihrer Internet-Seite www.polizei-beratung.de

umfangreiche Informationen zu den verschiedenen Betrugsmaschen zusammengestellt.

Dort finden Sie auch Tipps, wie Sie sich vor solchen Betrügern schützen können –

und was Sie tun können, falls Sie auf einen solchen Anruf hereingefallen sind

und die telefonischen Anweisungen befolgt haben. |mhm

Zigaretten gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten ist der

Polizei am Donnerstag aus der Marktstraße gemeldet worden. Als ein Mitarbeiter

der Betreiberfirma am späten Vormittag nach dem Gerät schaute, stellte er fest,

dass sich jemand auf nicht legale Art an dem Automaten zu schaffen gemacht

hatte.

Offenbar haben unbekannte Täter das Gerät manipuliert und konnten so

Zigarettenschachteln entnehmen. Die Tatzeit liegt zwischen Montagmorgen, 8 Uhr,

und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr.

Wieviele Schachteln genau fehlen, steht noch nicht fest. Ob ein Schaden an dem

Automaten entstanden ist, muss ebenfalls noch überprüft werden. Die Ermittlungen

laufen. |cri

Briefkästen aufgebrochen und Wasserleitungen abgedreht

Kaiserslautern (ots) – Einer 25-jährigen Frau wird vorgeworfen, die Briefkästen

eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße aufgebrochen zu haben.

Laut Zeugen wollte sie einen Bekannten in dem Haus besuchen. Da die Haustür

offen stand, ging sie in das Haus vor seine Wohnung. Nachbarn sagten ihr, dass

der Bekannte nicht zu Hause wäre. Die 25-Jährige entfernte sich Richtung

Ausgang, dort brach sie drei Briefkästen auf und steckte diverse Briefe ein. Im

Anschluss begab sie sich in den Keller und drehte alle Wasserleitungen zu. Dabei

erwischten sie die Nachbarn und riefen die Polizei. Die eintreffenden Beamten

fanden bei ihr die entfernten Briefe sowie ein Päckchen mit Amphetamin. Auf die

Frau kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. |elz

Ermittlungen zur Brandursache

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Nach dem Brand in einem

Supermarkt-Gebäude am vergangenen Wochenende hat ein Sachverständiger inzwischen

den Brandort untersucht. Was genau das Feuer auslöste, konnte vor Ort wegen der

massiven Beschädigung des Gebäudes durch die Flammen nicht zweifelsfrei geklärt

werden. Das endgültige Gutachten steht noch aus.

Das Supermarkt-Gebäude war in der Nacht zu Sonntag (7. März) durch das Feuer

völlig zerstört worden. Der Schaden liegt im Bereich von mehreren Millionen

Euro.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag

möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bruchmühlbach-Miesau,

insbesondere im Bereich „Froschpfuhl“, aufgefallen sind. Hinweise nimmt die

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 entgegen. |cri

Roter Pkw gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sie haben ein rotes Auto,

waren am Donnerstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn unterwegs und haben in der

Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes in der

Rosenhofstraße benutzt? – Wenn Sie diese Fragen mit „ja“ beantworten, sollten

Sie prüfen, ob Ihr Fahrzeug möglicherweise beschädigt wurde.

Kurz vor 18 Uhr meldete eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis, dass sie mit

ihrem VW Transporter zwischen 15.40 und 15.50 Uhr kurz den Parkplatz des

Aldi-Marktes nutzte. Erst später, als sie schon wieder zu Hause war, erzählte

ihr ihre Tochter, dass beim Aussteigen der Wind ihre Tür erfasst habe und diese

gegen das daneben geparkte Fahrzeug geschlagen sei. Ob dabei ein Schaden

entstand, konnte das Mädchen nicht sagen. Es wusste nur noch, dass es sich um

ein rotes Auto gehandelt hatte.

Die 35-Jährige fuhr zurück zum Parkplatz – das rote Fahrzeug war aber nicht mehr

da. Das Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Der oder die Betroffene wird

gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu

melden. |cri

Verhalten löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Das Verhalten eines 20-jährigen Mannes hat am

Donnerstagmorgen in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende stand

fest: Auf den Mann kommen jetzt verschiedene Strafanzeigen zu.

Der junge Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum hielt sich aus noch unbekannten Gründen

in einer sozialen Einrichtung in Kaiserslautern auf und sollte diese verlassen,

weigerte sich aber und drohte mit Gewalt. Mitarbeiter der städtischen

Ordnungsbehörde verständigten deshalb die Polizei und baten um Unterstützung.

Um Straftaten zu verhindern und zu seinem eigenen Schutz wurde der 20-Jährige

schließlich in eine Fachklinik gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Sachen

kamen Drogen, Utensilien für den Drogenkonsum sowie ein Schlüsselbund mit einem

fremden Namen zum Vorschein. Die Gegenstände wurden sichergestellt, die weiteren

Ermittlungen hierzu laufen. Der Mann muss mit Strafanzeigen wegen Verstößen

gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Unterschlagung rechnen. |cri

Spiegel abgefahren und aus dem Staub gemacht

Kaiserslautern (ots) – Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist am Mittwoch der

Verursacher eines Unfalls in der Richard-Wagner-Straße weitergefahren. Die

Polizei bittet um Hinweise.

Der 55-jährige Fahrer eines Skoda Octavia parkte seinen Wagen gegen 17:40 Uhr am

Fahrbahnrand, als ein Pkw an ihm vorbeifuhr und seinen linken Außenspiegel

touchierte.

Der Unbekannte fuhr, ohne anzuhalten weiter in Richtung Parkstraße, weshalb die

Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht ermittelt. Zeugen, die

Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfall: Blechschaden und eine Verletzte

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Pariser Straße/Berliner Straße hat es am

Donnerstagnachmittag gekracht. Gegen 20:20 Uhr stießen hier ein Fiat Scudo und

ein Opel Astra zusammen.

Der 36-jährige Fahrer des Fiats fuhr dem 21-jährigen Fahrer des Opels an der

Ampelkreuzung in die Beifahrerseite. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige

Beifahrerin verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich musste

zeitweise komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa

16.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen des Unfallhergangs dauern noch an. |elz