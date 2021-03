Keine Chance für neugierige Blicke – Neue mobile Sichtschutzwand vorgestellt (siehe Foto)

Gießen (ots) – Am Freitagvormittag 12.03.2021 stellte der mittelhessische Polizeipräsident Bernd Paul, die neu beschaffte, mobile Sichtschutzwand vor. Insbesondere bei schwerwiegenderen Verkehrsunfällen ist die stete Zunahme vermeidbarer Beeinträchtigungen, allen voran durch Schaulustige festzustellen. Unter anderem bei Staus im Bereich einsehbarer Unfallstellen, auch auf der Gegenfahrbahn, durch langsam fahrende oder gar haltende Fahrzeuge. Mittels Smartphone werden zum Teil sogar Bild- und Tonaufnahmen gefertigt. Zudem ergeben sich in der Folge auch weitere Unfälle.

Konstantin Becker, Leiter Einsatz und Organisation der mittelhessischen Autobahnpolizei und maßgeblich für die Umsetzung verantwortlich, knüpfte mit spannenden Einblicken in Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und -grenzen sowie technischen Daten an. Zum Abschluss konnte man sich auf Seiten der Journalisten selbst vom Einsatzwert des – durch den Hersteller als “Gafferwand” vertriebenen – mobilen Sichtschutzes überzeugen. Kolleginnen und Kollegen der mittelhessischen Polizeiautobahnstation demonstrierten live vor Ort, wie unproblematisch und schnell dieser sich auf- und abbauen lasse.

Durch seine abschließenden Worte hatte der Polizeipräsident nachdenklich gestimmt:

“Persönlich hoffe ich, dass der Einsatz der mobilen Sichtschutzwand des Polizeipräsidiums Mittelhessen niemals erforderlich sein wird. Mit Blick zurück auf die vergangenen Jahre befürchte ich jedoch, dass sich dieser nur schwerlich vermeiden lässt. Lassen Sie mich daran erinnern: Ein Jeder von uns – ein jeder, der sich hinter das Steuer eines Kraftfahrzeuges setzt, hat darauf Einfluss. Es liegt also in unserer aller Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass der Tag des erstmaligen Einsatzes in noch weiter Ferne liegen wird,” so Bernd Paul.

Die 30,5 m lange, 2,10 m hohe und mittels GFK-Rohren verstärkte Konstruktion besteht aus einem Tragskelett aus Nylon, welches auf einer Plane aus hochfestem PVC-Gewebe gefestigt ist. Innerhalb des Tragskeletts werden luftdurchlässige Sichtschutzflächen angebracht. Der Aufbau weist transluzente Eigenschaften auf, leuchtet also, sobald Licht darauf trifft. Der Aufbau des etwa 45kg schweren Einsatzmittels erfolgt innerhalb weniger Minuten via elektrisch oder mit Kraftstoff betriebenem Gebläse.

Die mobile Sichtschutzwand steht der mittelhessischen Polizeiautobahnstation ab sofort zum Einsatz bereit.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 für Mittelhessen

Mittelhessen – Am 12.03.2021 stellte Polizeipräsident Bernd Paul die wichtigsten Inhalte der polizeilichen Kriminalstatistik 2020 für den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie der vier Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill vor.

„Das Jahr 2020 war für uns in mehrfacher Hinsicht ein ereignisreiches, herausforderndes und trotz aller Umstände ein sehr erfolgreiches Jahr. Neben den Auswirkungen der Pandemie hatten wir über Monate während des Einsatzes entlang des Neubaus zur A 49 erhebliche zusätzliche Belastungen zu meistern. Trotz dieser vielen und weit über das übliche Maß hinausgehenden Einsätze konnten wir dazu beitragen, dass sich die Sicherheitslage für die Menschen in Mittelhessen weiter verbessert hat. Bei den angezeigten Straftaten kam es gegenüber 2019 nochmals zu einem Rückgang von 2,44 Prozent.

Auch bei der Aufklärungsquote konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen trotz der schwierigen Voraussetzungen fast zwei Drittel aller angezeigten Delikte aufklären. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken und betonen, dass dieser sehr gute Wert neben den vielen und wertvollen Hinweisen aus der Bevölkerung insbesondere dem Engagement und der Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Präsidiums zu verdanken ist“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Die gesamte Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Mittelhessen sowie die vier Landkreis Gießen, Wetterau, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf ist zu finden unter: https://k.polizei.hessen.de/449668050.

