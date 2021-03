Verkehrsunfälle

Hersfeld/Rotenburg

Kirchheim – Am Donnerstag (11.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr der 54-jährige Fahrer eines VW Multivan aus Willingen die K32 / Autobahnabfahrt A7 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung B454. Dabei nutzte er den linken von zwei Fahrstreifen. Der 31-jährige Fahrer eines VW Passat aus Nieheim befuhr ebenfalls die Autobahnabfahrt in Richtung B454 auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer aus Willingen wollte die Spur wechseln und übersah dabei den Fahrer aus Nieheim. Es kam zum Zusammenstoß, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (11.03.), gegen 16:40 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines BMW aus Ludwigsau die Friedloser Straße aus Richtung Wilhelm-Wever-Straße in Richtung Seilerweg auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Die 30-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Hünfeld wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Friedloser Straße nach links einbiegen und übersah hierbei den Fahrer des BMWs. Es kam zum Zusammenstoß, die Fahrerin sowie eine Beifahrerin aus dem Pkw aus Hünfeld wurden verletzt, die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Lauterbach – Am Dienstag (09.03.) parkte ein Opel-Astra-Kombi auf dem Parkplatz „Bleiche“. Der Fahrer war gegen 20:40 Uhr in der Nähe seines Autos, als er ein kratzendes Geräusch vernahm. Als er bei seinem Fahrzeug ankam, sah er, dass die gesamte Fahrerseite verschrammt war. Der Schaden beträgt 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Ausfahren Fahrzeug übersehen

Grebenhain – Am Mittwoch (10.03.) fuhr eine VW-Polo-Fahrerin gegen 10:12 Uhr aus der Zufahrt zur Gemeindeverwaltung Grebenhain nach links in den fließenden Verkehr der Hauptstraße heraus. Große Müllcontainer versperrten der Fahrerin die Sicht, sodass sie einen herannahenden Mercedes übersah und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Getränkelaster von der Fahrbahn abgekommen

Grebenhain-Ilbeshausen – Am Mittwoch (10.03.) fuhr ein Getränke-LKW-Fahrer gegen 11:20 Uhr die Hindenburgstraße (L 3140) in Richtung Lanzenhain. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und überquerte die Gegenfahrbahn. Dann überfuhr er ein Verkehrsschild, beschädigte einen Stromverteilerkasten und prallte schließlich mit der linken Fahrzeugseite gegen einen untermauerten Grundstückszaun. Der Unfallfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.700 Euro.

Hochwertiges Rennrad gestohlen

Fulda – In der Nacht zu Mittwoch (11.03.) stahlen Unbekannte aus einer Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Kopp-Straße ein dunkelblaues Rennrad „Lapierre Xelius 600 SL“. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausbewohner wird auf Einbruch aufmerksam

Fulda – Über ein gekipptes Fenster versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (11.03.), gegen 4:30 Uhr, in das Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kanalstraße einzudringen. Ein Hausbewohner wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam und machte sich lautstark bemerkbar, sodass eine Person flüchtete.

Laut Zeugenangaben hatte der Tatverdächtige ein jugendliches Erscheinungsbild und war circa 1,60 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und trug eine Hose mit weißen Seitenstreifen. Über seinem Kopf hatte er eine schwarze Sturmhaube.

Einbrecher ergreifen ohne Beute die Flucht

Fulda – Am Donnerstagabend (11.03.), gegen 20:05 Uhr, drangen Unbekannte über eine Zugangstür gewaltsam in die Kellerräume eines Einfamilienhauses in der Widderstraße im Stadtteil Haimbach ein. Ein Hausbewohner wurde auf den Einbruch aufmerksam und machte sich bemerkbar. Daraufhin er ergriffen die Täter ohne Diebesgut unerkannt die Flucht.

Nach Verfolgungsfahrt gelingt der Lauterbacher Polizei die Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Vogelsbergkreis

Schotten – Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch – hierfür muss sich nun ein 32-jähriger Autofahrer aus Lollar verantworten. Gegen seinen 21-jährigen Beifahrer aus Schotten wird ein Ermittlungsverfahren wegen eines Betäubungsmittelverstoßes geführt.

Am Donnerstagabend (11.03.) wollte eine Streife der Polizeistation Lauterbach im Ortsbereich von Schotten einen VW Polo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen wahrnahm, flüchtete er mit seinem Pkw in Richtung Märzwiese. Dort fuhr sich das Auto auf einer Wiesenfläche fest. Bei dem Versuch wieder frei zu kommen, rammte der Polo den Streifenwagen. Hierbei wurde ein Beamter, der gerade dabei war auszusteigen, leicht verletzt. Kurz danach blieb der Polo endgültig in der Wiese stecken. Die Beamten nahmen die drei Insassen daraufhin widerstandslos fest.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes und seines Beifahrers weitere Betäubungsmittel. Bei der Überprüfung des Autos kam heraus: das Fahrzeug war nicht zugelassen und falsche Kennzeichen waren montiert.

Die beiden Beschuldigten und ihr 18-jähriger Mitfahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Am Streifenwagen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Fahrraddiebstahl

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Mittwochmittag (10.03.) und Donnerstagnachmittag (11.03.) in der Straße „Am Steffen“ ein Mountainbike der Marke Corratec im Wert von circa 1.300 Euro. Das Fahrrad war an einem an einer Hauswand befindlichen Metallhaken angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Räuberischer Diebstahl

Kirchheim – Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Bad Hersfelder Polizei gegen einen 22-Jährigen Mann aus Kirchheim, der am Donnerstagabend (11.03.) in einem Getränkemarkt in der Industriestraße verschiedene Schnapsflaschen gestohlen hat.

Der Mann hielt sich demnach gegen 18 Uhr im Verkaufsraum des Geschäfts auf, nahm die Ware aus der Auslage und passierte im Anschluss den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Marktes verfolgte den Beschuldigten, holte ihn ein und konnte ihm schließlich eine Flasche abnehmen. Daraufhin soll ihn der Kirchheimer mit einer zweiten Flasche geschlagen haben. In der Folge gelang dem Täter mit einem Auto die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen der Bad Hersfelder Polizei trafen die Beamten den Beschuldigten im Seepark an. Außerdem fanden die Polizisten das entsprechende Diebesgut und stellten dieses sicher. Der 22-jährige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg stellt flüchtigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt durch Neuhof

Fulda

Neuhof – In der Nacht auf Freitag (12.03.) fiel einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg im Ortsbereich Neuhof ein Auto auf, das beim Abbiegen über einen Bordstein holperte. Als der Fahrzeugführer die Polizei erblickte, beschleunigte er seinen Pkw stark und schaltete die Beleuchtung aus, um vor der Streife zu flüchten. Hierbei wurden von dem Flüchtigen innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gefahren. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch die Ortsmitte, stellte die Polizei den PKW noch in der Ortslage.

Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der 24-jährige Fahrer aus der Gemeinde Neuhof, weil er kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Glücklicherweise kam durch den waghalsigen Fluchtversuch niemand zu Schaden.

Der 24-Jährige muss nun mit einer Geldstrafe und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Zudem wird er sich zur Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis einer drogenspezifischen Untersuchung stellen müssen.

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Rewe Eiterfeld

Fulda

Nach dem Besuch des Rewe Getränkemarktes in der Bahnhofstraße, Eiterfeld, musste der Fahrer eines Pkw Skoda Fabia in Grau feststellen, dass sein geparktes Auto durch einen Unfall beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Der Schaden, der sich auf 1000 EUR beläuft, muss in der Zeit um 19.30 Uhr, am Donnerstag den 11.03.2021 entstanden sein. Zeugen sahen einen dunklen Kleinwagen, der für den Schaden verantwortlich ist. Das amtliche Kennzeichen wurde leider nicht erkannt.

Die Polizei Hünfeld bittet unter 06652/96580 um Hinweise.

Pkw überschlägt sich – Fahrer schwerstverletzt – Erstmeldung

Bad Hersfeld

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der B 27, zwischen Unterhaun und Bad Hersfeld, zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw schwer verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen und aufgrund polizeilicher Ermittlungen befuhr der 66-jährige Mann aus Bebra mit seinem Audi A 6 die B 27 in Richtung Bad Hersfeld, als er plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Schutzplanke geriet. Hierdurch wurde der Pkw ausgehoben, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zur Endlage. Der allein im Pkw befindliche Fahrzeugführer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Bad Hersfeld gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen. Der Verkehr kann aktuell an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit mit ca. 30.000 Euro beziffert.