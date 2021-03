Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Bommersheim, Oberursel, Bommersheim, An den drei Hasen / Langwiesenweg, 11.03.2021, gg. 12.10 Uhr

(pa)In Oberursel Bommersheim ereignete sich am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 12.10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Ford-Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg den Langwiesenweg in Richtung der Straße „An den drei Hasen“. Als er diese mit seinem Pkw kreuzte, übersah der Mann einen vorfahrtsberechtigten Mazda, gefahren von einem 50-jährigen Steinbacher, der in Richtung Willy-Brandt-Straße unterwegs war. Der Mazda prallte mit der Front gegen die Beifahrerseite des Ford. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Der Mazda-Fahrer wurde aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf über 16.000 Euro beziffert.

Autofahrerin muss zur Blutentnahme,

Kronberg im Taunus, Gartenstraße, 11.03.2021, gg. 02.00 Uhr (pa)In der Nacht zum Donnerstag beendete eine Streife der Polizeistation Königstein eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt. Gegen 02.00 Uhr geriet in der Gartenstraße ein Volkswagen ins Visier der Beamten, die aufgrund einer auffälligen und unsicheren Fahrweise auf das Auto aufmerksam wurden. So stoppten sie den VW, um die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Die 19-jährige Frau am Steuer des Golfs zeigte Ausfallerscheinungen und war augenscheinlich nicht in der Lage, ihren Wagen sicher zu führen. Schnell ergab sich der Verdacht, dass die Kronbergerin unter Alkoholeinfluss gefahren war. Die Polizisten brachten die VW-Fahrerin für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle und stellten den Führerschein der 19-Jährigen sicher.

Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Gemarkung Bad Homburg, Landesstraße 3003, Höhe Kleingartenverein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.