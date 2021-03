Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, Limburg, Schaumburger Straße, 11.03.2021, 18.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend kam es in der Schaumburger Straße in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Die beteiligten Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren waren gegen 18.40 Uhr in einen Streit geraten. Nach einem verbalen Konflikt und einem Gerangel im Treppenhaus eines Wohnhauses, habe sich die Auseinandersetzung nach draußen verlagert, wo dann schließlich neben Fäusten auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein soll. Die Beteiligten müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Baumaschine von Ladefläche gestohlen, Beselich, Heckholzhausen, Bahnhofstraße, 11.03.2021, 21.30 Uhr bis 12.03.2021, 06.00 Uhr,

(pl)Auf einen Rüttelstampfer und einen Stromerzeuger im Gesamtwert von rund 3.000 Euro hatten es Diebe in der Nacht zum Freitag in der Bahnhofstraße in Heckholzhausen abgesehen. Die Baumaschine und der Stromerzeuger befanden sich auf der Pritsche eines dort abgestellten Lkw, als die Täter zuschlugen und die Gegenstände an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike gestohlen,

Brechen, Niederbrechen, Feldstraße, 07.03.2021 bis 11.03.2021, 18.30 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntag und Donnerstag haben unbekannte Täter in der Feldstraße in Niederbrechen ein schwarzes E-Bike von Husqvarna gestohlen. Der Geschädigte hatte sein E-Bike am Sonntag in einem verschlossenen Schuppen auf dem Grundstück seines Wohnhauses abgestellt. Am Donnerstagabend musste er dann feststellen, dass die Schuppentür aufgebrochen und sein Fahrrad im Wert von 3.000 Euro entwendet worden war. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl am Bahnhof,

Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, 10.03.2021, 04.30 Uhr bis 15.15 Uhr,

(pl)Diebe haben im Verlauf des Mittwochs in Bad Camberg ein blaues Damenfahrrad gestohlen, welches am Bahnhof abgestellt war. Das Fahrrad wurde gegen 04.30 Uhr mit einem Schloss gesichert auf dem Abstellplatz für Fahrräder abgestellt. Als die Geschädigte dann gegen 15.15 Uhr zurückkehrte, war ihr Fahrrad mitsamt dem Schloss verschwunden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz, Weilburg, An der Backstania, 11.03.2021, 14.00 Uhr bis 15.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „An der Backstania“ in Weilburg zu einer Unfallflucht, bei welcher ein geparkter BMW beschädigt wurde. Die Geschädigte parkte ihren grünen BMW gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes vorwärts in einer Parktasche ein. Als sie gegen 15.20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass der vordere, rechte Kotflügel sowie der rechte Außenspiegel ihres Wagens beschädigt worden waren. Die unfallverursachende Person hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Abbiegen – Zwei Leichtverletzte, Waldbrunn, Fussingen, Waldernbacher Straße, 11.03.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall in der Waldernbacher Straße in Fussingen wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Ein 67-jährigerAutofahrer war gegen 09.00 Uhr mit seinem Ford von der Straße „In der Au“ kommend auf der Hinterstraße in Richtung Waldernbacher Straße unterwegs. Als er dann nach links in die Waldernbacher Straße einbiegen wollte, übersah er offensichtlich den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Lkw eines 55-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Außenspiegel beschädigt – Unfallflucht, Bad Camberg, Lahnstraße, 12.03.2021, 08.20 Uhr,

(pl)Beim Polizeiposten Bad Camberg ist am Freitagmorgen eine Unfallflucht angezeigt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 08.20 Uhr in der Lahnstraße in Bad Camberg. Eine 66-jährige Autofahrerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Skoda Fabia auf der Lahnstraße unterwegs, als kurz vor der Einmündung zur Limburger Straße der Außenspiegel ihres Pkw von einem entgegenkommenden hellblauen Auto touchiert und beschädigt wurde. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des entgegenkommenden Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: Limburg, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.