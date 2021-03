Im Bus gegenseitig geschlagen und bespuckt, Ort: Wiesbaden,

Dotzheim, Ludwig-Erhart-Straße, Zeit: Donnerstag, 11.03.2021, 19:13 Uhr

Donnerstagabend kam es in einem Linienbus in Wiesbaden zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen einem jungen Paar und einer Frau.

Die Täterin, eine 28-jährige Wiesbadenerin traf in dem Bus der Linie 24 auf das

Paar. Gegen 19:15 Uhr an der Halttestelle „Rheinblick“, habe die Frau einer

16-Jährigen plötzlich und unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sie an den

Haaren gezogen. Der 19-jährige Freund des Opfers schritt ein, woraufhin es in

dem Bus zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der zum

Glück niemand ernsthaft verletzt wurde. Nachdem auch andere Fahrgäste

einschritten und die Polizei gerufen wurde, beruhigten sich die Gemüter. Die

28-Jährige, die in letzter Zeit häufiger bei ähnlichen Vorfällen in Erscheinung

getreten war, wurde zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in eine

Fachklinik gebracht.

Frau uriniert auf Quartiersplatz und ruft rechte Parolen, Ort: Wiesbaden,

Westend, Platz der Deutschen Einheit, Zeit: Donnerstag, 11.03.2021, 16:06 Uhr

Nachdem sich eine Frau am Donnerstagnachmittag in aller Öffentlichkeit im

Wiesbadener Westend erleichtert hatte, skandierte sie noch im Beisein von

Polizisten rechte Parolen.

Polizeibeamte wurden gegen 16:00 Uhr auf den Quartiersplatz gerufen, weil dort

eine Frau vor einem Supermarkt urinieren würde. Die Beamten sprachen die

scheinbar alkoholisierte Frau an und erteilten ihr einen Platzverweis. Die

52-jährige Frau sei dem zwar nachgekommen, soll dann aber laut rechte Parolen

skandiert haben. Sie wurde schließlich mit auf das Revier genommen, wo laut

Angaben der Beamten noch eine geringe Menge Drogen bei ihr gefunden wurden. Sie

wurde in Gewahrsam genommen und muss sich jetzt in einer Reihe von Straf- und

Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

Jugendlicher leistet bei Kontrolle Widerstand, Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel,

Steinern Straße, Zeit: Donnerstag, 11.03.2021, 23:02 Uhr

Donnerstagnacht versuchte ein 17-Jähriger in Wiesbaden vor einer

Polizeikontrolle zu flüchten. Bei seiner Festnahme wurde ein Beamter leicht

verletzt.

Eine Polizeistreife wollte gegen 23:00 Uhr in der Steinern Straße in Mz.-Kastel

eine Gruppe von drei jungen Männern kontrollieren. Einer aus der Gruppe, ein

17-jähriger Wiesbadener versuchte wegzurennen, wurde aber nach wenigen Schritten

von einem der Beamten eingeholt. Bei der Festnahme habe sich der Mann gewehrt

und der Beamte sei hierbei leicht verletzt worden. Einen nachvollziehbaren Grund

für seine Flucht konnte der junge Mann nicht nennen. Er habe sich einfach nicht

kontrollieren lassen wollen. Er wurde vor Ort entlassen, muss sich jetzt aber in

einem Strafverfahren verantworten.

Trickdiebinnen bringen Seniorin um mehrere Tausend Euro, Ort: Wiesbaden,

Kirchgasse, Zeit: Montag, 25.01.2021, 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

(cp)Bereits am Montag den 25.01.2021 wurde eine Seniorin in Wiesbaden zum Opfer

gemeiner Trickdiebinnen und bekam von diesen Bargeld und Schmuck im Wert von

mehreren Tausend Euro entwendet.

Die über 80-Jährige wurde zur Mittagszeit von einer Täterin auf Russisch, der

Heimatsprache der Geschädigten, angesprochen. Die fremde Frau erklärte, allerlei

Probleme und Leiden heilen zu können. Eine weitere Täterin kam scheinbar

zufällig noch hinzu, gab sich als Patientin der „Heilerin“ aus und erzählte dem

Opfer, ebenfalls auf Russisch von angeblich geheilten Leiden. Leider ließ sich

das Opfer auf diesen Zauber ein, holte in Begleitung der zweiten Täterin mehrere

Tausend Euro Bargeld und Schmuck aus ihrer Wohnung in der Hans-Böckler Straße

und wickelte alles wie vereinbart in einen Lappen ein. Anschließend traf sie

sich mit der „Heilerin“ Nahe des Faulbrunnenplatzes vor einem Geschäft in der

Schwalbacher Straße. Hier wurde nun eine „Heilungszeremonie“ durchgeführt,

währenddessen um das Bündel ein rotes Band geschnürt und es wieder in die

Jackentasche des Opfers gesteckt wurde. Der Wiesbadenerin wurde aufgetragen, das

Bündel nun bis zum 27.02.2021 an sich zu tragen, um die heilende Wirkung zu

aktivieren. Die Dame beherzigte dies und wartete am besagten Tag vergeblich auf

die Täterin. Daraufhin wickelte sie das Tuch auf. Leider fand sie darin nicht

ihr Geld und ihren Schmuck, sondern nur wertloses Zeitungspapier.

Augenscheinlich tauschten die Täterinnen während der „Zeremonie“ unbemerkt das

Geld gegen das Zeitungspapier aus. Zu den Täterinnen ist bis dato bekannt, dass

sie von osteuropäischer Herkunft, vermutlich russisch, waren. Die „Heilerin“

soll 30-40 Jahre alt, Brillenträgerin und 165 cm groß gewesen sein. Sie sei mit

einer grauen Mütze, einer grauen dünnen Jacke, sowie einer dunklen Hose mit

Blumenmuster bekleidet gewesen und habe beige Schuhe getragen. Ihre Komplizin

sei 150 cm groß gewesen und habe kurze blonde Haare gehabt. Sie soll eine braune

Jacke getragen, sowie eine braune Handtasche mitgeführt haben. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hochwertige Baumaschinen von Baustellenlager gestohlen

Hohenstein, Breithardt, Backhausgasse, 10.03.2021, 17.00 Uhr bis 11.03.2021, 06.50 Uhr,

(pl)Von einem Baustellenlager in der Verlängerung der Backhausgasse in

Hohenstein-Breithardt haben unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und

Donnerstagmorgen Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren Tausend

Euro gestohlen. Die Täter betraten das umzäunte Lager und brachen dort

anschließend einen Baucontainer sowie einen Bauwagen auf. Während die Einbrecher

aus dem Container nichts entwendeten, machten sie beim Einbruch in den Bauwagen

reichlich Beute und ließen hieraus zwei hochwertige Baumaschinen für den Kanal-

und Tiefbau, Werkzeuge sowie Münzgeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Container vor Lagerhalle von Einbrechern angegangen

Aarbergen, Kettenbach, Scheidertalstraße, 10.03.2021, 18.00 Uhr bis 11.03.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurden in der

Scheidertalstraße in Aarbergen-Kettenbach die vor einer Lagerhalle stehenden

Container von Einbrechern angegangen. Die Täter brachen die Sicherheitsschlösser

auf, schauten sich in den Containern nach Diebesgut um und ergriffen dann aber

offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Autohaus gescheitert,

Idstein, Am Wörtzgarten, 02.02.2021, 16.00 Uhr bis 11.03.2021, 07.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmorgen wurde der versuchte Einbruch in ein Autohaus in der

Straße „Am Wörtzgarten“ in Idstein festgestellt. Die Einbrecher hatten sich in

den vergangenen Wochen an der zum Verkaufsraum führenden Außentür zu schaffen

gemacht. Diese hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Täter

unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der bei dem gescheiterten Einbruch

entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 in Verbindung zu setzen.

Autoaufbrecher in der Gartenstraße unterwegs

Taunusstein, Neuhof, Gartenstraße, 10.03.2021, 18.30 Uhr bis 11.03.2021, 06.05 Uhr,

(pl)In der Gartenstraße in Taunusstein-Neuhof waren zwischen Mittwochabend und

Donnerstagmorgen Autoaufbrecher unterwegs, welche es auf mindestens zwei

geparkte Fahrzeuge abgesehen hatten. Die Täter schlugen die Seitenscheiben der

beiden betroffenen Autos ein und entwendeten anschließend aus dem BMW das in der

Mittelkonsole befindliche Münzgeld. Aus dem anderen Pkw, ein Audi, wurde

offensichtlich nichts entwendet. Gegen 20.20 Uhr wurde die Alarmanlage des BMW

ausgelöst, was von Anwohnern bemerkt wurde. Diese sahen den blinkenden Pkw,

konnten jedoch keine Personen im Nahbereich feststellen. Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer berauscht unterwegs,

Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, 11.03.2021, 22.45 Uhr,

(pl)Polizeibeamte haben am Donnerstagabend auf der B 54 im Bereich von Bad

Schwalbach einen 49-jährigen Autofahrer erwischt, der offensichtlich berauscht

unterwegs war. Der 49-jährige Fahrer eines Opel Astra wurde gegen 22.45 Uhr

einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann

offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Darüber hinaus wurde im Fahrzeug auch

noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es

erfolgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle und gegen den Fahrer wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrerin mit über 4 Promille aus dem Verkehr gezogen

Walluf, Wallufer Straße, 11.03.2021, 21.30 Uhr,

(pl)Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde am Donnerstagabend in

Niederwalluf eine 41-jährige Autofahrerin mit über vier Promille aus dem Verkehr

gezogen. Gegen 21.30 Uhr meldete sich der Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und

berichtete von einem Schlangenlinien fahrenden Auto, welches schon fast einen

Unfall verursacht habe. Die entsandten Polizisten konnten die 41-jährige

Fahrerin des Wagens im Bereich der Wallufer Straße einer Kontrolle unterziehen.

Ein vorläufiger Atemalkoholtest der Autofahrerin ergab einen Wert von sage und

schreibe über vier Promille, was eine Blutentnahme auf der Dienststelle und ein

Ermittlungsverfahren folgen ließ.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Donnerstag: Bad Schwalbach, Bundesstraße 260

Freitag: Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.