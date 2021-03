Ober-Mörlen (ots) – Die Polizei in Butzbach sucht dringend Zeugen, nachdem im Bereich Kremermühle am Freitag 12.3.2021 erneut tote Tiere aufgefunden wurden. Wie eine Tierschützerin der Polizei in Butzbach am Freitag mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter die beiden Igel und einen Hasen an den Läufen zusammengebunden. Die Kadaver werden veterinärmedizinisch untersucht, um festzustellen, wie die Tiere zu Tode kamen.

Bereits 2020 fand man in Ober-Mörlen Igelkadaver. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ob die Fälle aus dem Vorjahr mit dem jetzigen Fund in Verbindung stehen ist noch unklar.

Die Polizei Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 bittet dringend um die Mitteilung von Zeugen, die Angaben zum Fund von Freitag machen können. Auch Informationen zu den Taten aus dem letzten Jahr werden weiterhin entgegengenommen.

Vorherige Meldung vom 03.11.2020

