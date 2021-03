Frankenthal – Amazon wird ein neues Verteilzentrum in Frankenthal eröffnen und dort mit einigen unabhängigen Lieferpartnern zusammenarbeiten, um die schnelle und zuverlässige Paketzustellung zu ermöglichen. Bereits jetzt ist Amazon mit fünf Standorten in Rheinland-Pfalz vertreten und hat rund 4.000 feste Arbeitsplätze im Bundesland geschaffen haben.

Amazon Logistics bietet lokalen Lieferpartnern die Möglichkeit zu wachsen und dabei zusätzliche Kapazitäten und Flexibilität auf die letzte Meile zu bringen. So wird Amazon der wachsenden Kundennachfrage gerecht.

Im Verteilzentrum werden Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen, dann von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt.

Amazon wird rund 100 Arbeitsplätze auf den knapp 17.000 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums schaffen. Für die Auslieferung der Pakete an die Kund:innen werden bei den Lieferpartnern etwa 150 Fahrer zuständig sein.

Amazon investiert in Transportinfrastruktur und Innovationen, um die Kapazitäten der Lieferkette zu erhöhen und den Kunden schnellere Lieferoptionen zu ermöglichen.

Oberbürgermeister Hebich freut sich über die Nachnutzung der Immobilie: „Neben dem bestehenden Logistikzentrum siedelt sich Amazon nun auch mit einem Verteilzentrum in Frankenthal an. Ich freue mich über den zweiten Standort, für den keine neuen Grünflächen erschlossen werden müssen, sondern sogar bisher versiegelte Fläche in Grünfläche umgewandelt kann. Amazon zieht in ein Bestandsgebäude, das zuvor von BASF genutzt wurde. Damit konnten wir eine bestehende Gewerbefläche nachnutzen und erhalten den Standort. Die 1970 erbaute Immobilie wird bis auf das Dach kernsaniert – damit entsteht ein modernes Paket-Verteilzentrums in unserer Stadt. Mit der direkten Anbindung an die A6 ist die Lage des Grundstücks optimal für Logistiker und zur Paketverteilung geeignet.“

„Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Frankenthal zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So profitieren Amazon Kunden von schnelleren und flexibleren Lieferoptionen“, kommentiert Robert Viegers, Vizepräsident von Amazon Logistics in Deutschland.

Das Verteilzentrum in Frankenthal wird voraussichtlich im Herbst 2021 in Betrieb gehen. Amazon hat in Rheinland-Pfalz bisher rund 4.000 feste Stellen für Mitarbeiter in der Logistik geschaffen, mit den Logistikzentren in Koblenz und Frankenthal sowie den Verteilzentren in Neuwied, Trierweiler und Grolsheim. Hinzu kommen in diesem Jahr zwei weitere geplante Verteilzentren in Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach.

Fakt ist, dass die Einstiegslöhne für Amazon Logistikmitarbeiter in Rheinland-Pfalz je nach Standort bei umgerechnet mindestens 11,80 Euro brutto pro Stunde liegen. Das gilt für das gesamte Logistiknetzwerk, also nicht nur für die klassischen Logistikzentren bei Amazon. Auch in den Sortierzentren und Verteilzentren für die letzte Meile bis zum Kunden ist das so.

Zusätzlich setzt der Konzern in allen Logistikbereichen Stufenpläne um, d.h. Mitarbeiter in den Verteil-, Sortier- und Logistikzentren erhalten nach 12 und 24 Monaten automatisch Erhöhungen. Dazu kommen Leistungen für die betriebliche Altersvorsorge, eine kostenlose Lebens- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Familienboni oder Mitarbeiterrabatte.

Regional können die Einstiegsbasislöhne auch höher ausfallen und – je nach Logistikbereich – gibt es zusätzlich unterschiedliche weitere Zusatzleistungen wie Boni oder Überstunden-, Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. Die Gesamtvergütung wird komplettiert durch eine Jahressonderzahlung und beschränkte Mitarbeiteraktien (RSUs), um für jeden Mitarbeiter an jedem Logistikstandort einen wettbewerbsfähigen, fairen Lohn zu gewährleisten.

1.400 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Rheinland-Pfalz, die ihre Produkte bei Amazon Stores verkaufen, erzielten 2019 Exportumsätze in Höhe von 75 Millionen Euro.