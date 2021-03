Pfalz: Junior Ranger Entdecker-Camp im Rahmen des Projekts ,,Sternenpark Pfälzerwald“ vom 07. bis 09. Mai 2021

Lambrecht – Im Rahmen des Projekts ,,Sternenpark Pfälzerwald‘‘ bietet das Biosphärenreservat Pfälzerwald vom 7. bis 9. Mai 2021 ein Junior Ranger Entdecker-Camp an. Das Camp findet in Kooperation mit dem Bildungspartner des Biosphärenreservats, den Waldrittern Südwest, in deren Abenteuer-Wald-Erlebnis-Zentrum Heidelsburg bei Clausen statt.

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren erforschen im Rahmen des Camps das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und setzen sich auf aktive und kreative Art mit dem Pfälzerwald und verschiedenen Themen rund um eine nachhaltige Lebensweise auseinander. An diesem Wochenende wird der Fokus auf dem Thema Lichtverschmutzung und Sterne liegen. Die Veranstaltung beinhaltet die Übernachtung im eigenen Zelt und eine Vollverpflegung.

Im weiteren Verlauf des Jahres soll es weitere Bildungsangebote zum Thema ,,Schutz der natürlichen Dunkelheit‘‘ im Rahmen des Projekts „Sternenpark Pfälzerwald“ geben. Termine werden unter www.pfaelzerwald.de/termine bekannt gegeben. Alle Angebote werden unter Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen durchgeführt, sofern die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie dies zulässt.

Die Teilnahme am Junior Ranger-Camp zum Thema Sterne ist kostenlos. Anmeldungen zu weiteren Junior Ranger-Camps, die an Wochenenden oder als Wochenprogramme während der Schulferien stattfinden, falls dies die Situation bezüglich der Corona-Pandemie erlaubt, sind ebenfalls möglich. Anmeldungen für die Camps nimmt Micaela Mayer, Bildung für nachhaltige Entwicklung im UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, in der Geschäftsstelle in Lambrecht, entgegen. Sie gibt auch weitere Informationen zum Junior Ranger-Projekt und ist unter der Telefonnummer 06325 9552-43 oder per E-Mail an m.mayer@pfaelzerwald.bv-pfalz.de erreichbar. Eine Übersicht und weitere Informationen zu allen Angeboten gibt es unter www.pfaelzerwald.de.

Das Projekt Sternenpark Pfälzerwald wird als LEADER-Projekt im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz (vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) gefördert. Das Projekt Junior Ranger wird unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz.