Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 12.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim, Erpolzheim: Mehrere Anrufe von Telefonbetrügern

Bad Dürkheim / Erpolzheim (ots) – Am 11.03.2021 kam es im Erpolzheim und Bad Dürkheim vermehrt zu Anrufen von sogenannten Telefonbetrügern. Glücklicherweise waren alle Angerufenen über die aktuellen Betrugsmaschen informiert und beendeten frühzeitig das Gespräch, so das es zu keinem finanziellen Schaden kam. Auch bei einem älteren Herrn aus Erpolzheim scheitern sie. Zuerst bekam er einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Da er nicht im Besitzt eines Computers ist, war die Betrugsabsicht offensichtlich. Der Täter gab aber scheinbar nicht nach und rief einfach ein paar Stunden später erneut an. Diesmal gab sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft aus und offerierte eine Verlängerung eines Vertrages. Da der Senior auch kein Lotto spielt, durchschaute er auch diesen Betrugsversuch sehr schnell und legte auf. Meistens handelt es sich bei den angezeigten Anrufnummern um im Internet generierte Nummer, die nicht nachverfolgt werden können. Geschädigte sollen sich die auf dem Display angezeigten Nummern jedoch notieren und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 10.03.2021 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Die ältere Dame hatte ihren Geldbeutel in eine Seitentasche ihrer Jacke gesteckt. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellt sie das Fehlen ihres schwarzen Leder-Geldbeutels fest. Bei der Absuche im Markt, konnte der Geldbeutel nicht aufgefunden werden. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame entwendet. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehrere Hunderte Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Treppe beschädigt und weggefahren

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 09.03.2021 20:00 Uhr bis 10.03.2021, 16:00 Uhr wurde in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim die Eingangstreppe eines dortigen Ladengeschäftes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken die Treppe und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Treppe wurde eine Ecke abgebrochen, dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Fahrzeugtür beschädigt und weggefahren

Weisenheim am Sand (ots) – Am 11.03.2020 gegen 14:00 Uhr wurde ein auf einen Supermarktparkplatz im Almenweg in Weisenheim am Sand abgestellter Ford Fiesta beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug die Fahrertür des Ford. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mazda 6 mit rumänischem Kennzeichen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):