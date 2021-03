Haßloch: Kreativangebote im Blaubär – Basteln und Handwerken zum Thema Frühling und Ostern 2021

Haßloch – Trotz der jüngst beschlossenen Lockerungen kann das Jugend- und Kulturhaus Blaubär noch nicht in den Regelbetrieb zurückkehren. Angebote wie der Mini-Club oder der Café-Treff müssen aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen weiterhin pausieren. Dennoch ist das Blaubär-Team aktiv und bietet kurz vor Ostern zwei Workshops für Familien an.

Um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden, werden die Workshops in unterschiedlichen Räumen für Einzelpersonen oder gegebenenfalls für einzelne Haushalte angeboten und durchgeführt. Daher ist für beide Workshops eine vorherige Anmeldung beim Blaubär (06324/935-460) erforderlich.

26.03.2021: Kreative Holzwerkstatt von 15:00 bis 18:00 Uhr

Die Holzwerkstatt richtet sich an Kinder ab 8 Jahren sowie ihre Eltern. In dem Workshop werden Gegenstände aus Holz gestaltet, beispielsweise ein Willkommensschild aus Holzlatten in Eierform, kleine Holzhasen als Tischdeko, ein knallbuntes Huhn zum Aufhängen, eine dekorative Tulpe fürs Fensterbrett und diverse kleinere Motive aus Sperrholz stehen auf dem Programm. Der Kostenbeitrag liegt bei 12,00 Euro. Ein Zusatztermin ist bei Bedarf am Montag, 29.03.2021 zwischen 14:00 und 17:00 Uhr eingeplant.

27.03.21: Österliche Frühlingsdeko von 10.00 – 13.00 Uhr

Dieser Workshop richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern. Unter Verwendung von unterschiedlichen Materialien wie Papier, Stoff, Filzwolle, Kunststoff und Weidekränzen entstehen Dinge wie bunte Papierhühner, ein gefilzter Osterhase sowie ein Stoffhase, ein Eierstecker für Hof oder Garten, eine dekorative Pflanzdose für Frühlingsblüher und ein Papp Ei Küken zum Befüllen. Der Kostenbeitrag liegt bei 12,00 Euro. Ein Zusatztermin ist bei Bedarf am Montag, 29.03.2021 zwischen 10:00 und 13:00 Uhr eingeplant.