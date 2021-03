Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 12.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Frau bei Verkehrsunfall verletzt, Fahrer flüchtig

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 11.03.2021 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarkts in der Adolf-Kolping-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Haßloch leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Einkaufsmarkts und streifte die Frau beim Vorbeifahren an ihrem rechten Fuß. Der Fahrer des silbernen PKW, vermutlich VW Passat Kombi, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ob der Unfall bemerkt wurde ist unklar.

Sachdienliche Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeugführer oder zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Einen Schluck Schnaps zu viel …

Neustadt/Weinstraße (ots) – … hatte ein 50-jähriger polnischer Staatsangehöriger konsumiert, welcher am frühen Morgen des 12.03.2021 durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Landauer Straße in Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab nämlich einen Wert von 1,38 Promille bei dem Fahrzeugführer, welcher gegenüber den eingesetzten Beamten angab, lediglich einen kleinen Schluck Schnaps vor der Kontrolle zu sich genommen zu haben. Die Folgen seines Alkoholkonsums bedeuteten die Mitnahme zur Dienststelle mit anschließender Blutentnahme. Ferner musste der Fahrer den Heimweg zu Fuß antreten, da sein Fahrzeugschlüssel bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit sichergestellt wurde. Des Weiteren konnte der 50-jährige Mann keinen Führerschein vorzeigen, weshalb im Nachgang ermittelt werden muss, ob der Fahrer tatsächlich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der polnische Staatsbürger muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ggf. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

