Neustadt: VHS-Kurse im April 2020

Neustadt an der Weinstraße – Informationen über die bevorstehenden Kurse an der Volkshochschule Neustadt.

NEU: Online: Beweglich bleiben trotz Corona

Leitung: Jonathan Hoffmann

Termin: Mi, ab 07.04.2021, 18:00 – 19:00 Uhr, 8 Termine, 10,67 UE Gebühr: 61,00 EUR

Teilnehmer/innen: 6 Personen

Ort: online

Anmeldeschluss: 26.02.2021

Möchten Sie unter den schwierigen Bedingungen des Lockdowns lernen, Ihre Alltagsfitness erhalten? Dieser Kurs bietet Ihnen die Gelegenheit, denn er stellt Ihnen zahlreiche Übungen für jede Alters- und Leistungsstufe vor. In jeder Kurseinheit geht es in der Aufwärmphase darum, den Körper zu lockern und zu erwärmen. Der Hauptteil umfasst Themenschwerpunkte wie z.B. die Gelenkmobilisation, die Muskelkräftigung, ein Koordinations- und Stabilisationstraining oder andere funktionelle Bewegungsübungen. Im anschließenden Dehn- und Entspannungsteil wird die Beweglichkeit verbessert. Zum Abschluss erleben Sie wie die zuvor beanspruchten Körperregionen schonend wieder zur Ruhe gebracht werden.

Am besten tragen Sie Trainingskleidung und Sportschuhe. Bitte bereiten Sie eine kleine freie Fläche zur Bewegung und mit freier Sicht auf einen Bildschirm zu. Bei Beschwerden hinsichtlich des Gleichgewichts ist zur Sturzprophylaxe ein Stuhl oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel einzusetzen. Bitte richten Sie sich ein Getränk.

NEU: Online: Hatha-Yoga

Leitung: Maria Günther-Miklaw

Termin: Do, ab 08.04.2021, 18:30 – 19:30 Uhr, 8 Termine, 10,67 UE Gebühr: 49,00 EUR

Teilnehmer/innen: 6 Personen

Ort: online

Hatha-Yoga ist die am häufigsten praktizierte Form des Yogas in der westlichen Welt und zeigt den Menschen unserer Zeit neue Wege zu Gesunderhaltung und Lebensfreude. Es vereint Aspekte eines körperlichen Trainings mit Elementen der Entspannung und trägt dadurch zur Reduktion von Stress bei. Im Zentrum stehen bestimmte Kräftigungs- und Dehnübungen, die als die typischen Yogastellungen bekannt sind. Diese werden mit Atemübungen verbunden, um Körper und Geist in Einklang zu bringen und das Bewusstsein auf die Einheit der verschiedenen Kräfte des Lebens zu lenken.

Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und legen Sie eine Yogamatte bereit.

NEU: Online: Progressive Muskelentspannung

Leitung: Anja Nohr

Termin: Mo, ab 12.04.2021, 18:30 – 19:30 Uhr, 8 Termine, 10,67 UE Gebühr: 49,50 EUR

Teilnehmer/innen: 6 Personen

Ort: online

Mit der Entspannungsmethode nach Edmund Jacobson können unterschiedliche körperliche und seelische Beschwerden wie zum Beispiel Verdauungsstörungen, Herzbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Ängste verbessert werden. Das im Kurs vorgestellte Prinzip ist sehr einfach: Durch bewusstes Anspannen und Loslassen einzelner Muskelgruppen wird eine stärkere Durchblutung der entsprechenden Muskeln erreicht, die der Körper als Entspannung wahrnimmt. Ziel ist es, auf diese Weise den Unterschied zwischen muskulärer Überspannung und Wohlspannung kennen zu lernen. Aufgrund der verbesserten Selbstwahrnehmung lassen sich Entspannungszustände dann bewusst herbeiführen, indem Muskeln immer wieder angespannt und anschließend gelockert werden. Damit lernen Sie eine Strategie zur Stärkung und Erweiterung Ihrer gesundheitlichen Ressourcen kennen, die Sie für die Regeneration und eine stressreduzierte Gestaltung des Alltags einsetzen können. Die Herausforderung besteht darin, das Erlernte regelmäßig zu üben.

Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und legen eine Gymnastikmatte und ein Kissen bereit.

NEU: Online: Umgang mit der Nähmaschine

Auch online kann man den Umgang mit der Nähmaschine lernen, und zwar am Dienstag, 30. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Während der Live-Übertragung erklärt die Dozentin Grundfunktionen wie Spulen, Einfädeln, Ober- und Unterfaden sowie Einstellungen und die wichtigsten Stiche. Teilnehmen werden nur zwei Personen, so dass Zeit für Fragen ist.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321/855-1564 oder unter www.vhs-nw.de.