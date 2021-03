Ludwigshafen: Zwei Mitarbeiter verletzten sich

Ludwigshafen – Heute, 11. März 2021, kam es gegen 11 Uhr bei der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Arbeitsunfall.

Bei Wartungsarbeiten an einer Abfüllstation im Werksteil Süd benetzte sich ein Mitarbeiter am Fuß mit Propylamin und zog sich dabei eine Verätzung zu. Nach der Erstversorgung durch den werksärztlichen Dienst der BASF, wurde er in einem umliegenden Krankenhaus zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Propylamin ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Giftig bei Hautkontakt

Giftig bei Einatmen

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

Kann die Atemwege reizen

Ebenso heute, 11. März 2021, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem weiteren Arbeitsunfall im Werksteil Nord bei BASF SE in Ludwigshafen. Ein Mitarbeiter verbrannte sich bei Abfüllarbeiten mit Produktschmelze von Oppanol die Hand. Nach der Erstversorgung durch den werksärztlichen Dienst der BASF, wurde er in einem umliegenden Krankenhaus zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Oppanol ist im Sicherheitsdatenblatt wie folgt gekennzeichnet: