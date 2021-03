Nach Unfall geflüchtet

Westheim (ots) – Von Dienstag auf Mittwoch 10.03.2021 parkte eine 46-jährige Autofahrerin ihren PKW am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Westheim. Am Mittwochmorgen stellte sie an ihrem geparkten Fahrzeug frische Unfallschäden fest. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand zu dicht an ihrem geparkten Fahrzeug vorbei und streifte es.

Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen Alfa Romeo handeln dürfte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Betrugsversuche falscher Polizeibeamter

Germersheim (ots) – Immer wieder die gleiche Masche. Durch vorgetäuschte Sachverhalte haben Betrüger über Telefonanrufe versucht, an die Ersparnisse ihrer Opfer zu gelangen. Die sensibilisierten Betroffenen aus Ottersheim, Germersheim und Bellheim haben allesamt richtig gehandelt, so dass es in keinem der insgesamt drei Fälle zu einem finanziellen Schaden kam.

Bei den Anrufern handelte es sich um sogenannte “Falsche Polizeibeamte”. Wir weisen aufgrund der aktuell vermehrt festgestellten Anrufe erneut darauf hin, dass man sich nicht auf ein Gespräch mit den Betrügern einlassen sollte. Beantworten Sie keine Fragen nach Adressen, Angehörigen, persönlichen Daten oder Wertgegenständen und beenden Sie das Telefonat. Kontaktieren Sie direkt im Anschluss eines solchen Telefonates über die Polizeinotrufnummer 110 die echte Polizei.