Darmstadt

Rucksack aus Transporter gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf einen Rucksack,zurückgelassen in einem weißen Transporter, der am Mittwoch (10.3.) auf dem Luisenplatz parkte, hatten es Diebe in der Zeit zwischen 16-17 Uhr abgesehen. Die Kriminellen nutzten die günstige Gelegenheit, öffneten die Tür und schnappten sich die Beute.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen in der Innenstadt

Darmstadt (ots) – Beamte des 1. Polizeireviers haben am Dienstag (9.3.) Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Darmstadt durchgeführt und dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, die erheblich zu schnell unterwegs waren. Das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter lag dabei zwischen 10.50 Uhr und 12.40 Uhr in der Kasinostraße. Hier gilt seit Anfang März die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Innerhalb von rund zwei Stunden stoppten die Beamten dort 32 Autofahrer, die alle deutlich schneller unterwegs waren. Während sich die Mehrheit der Angehaltenen im Verwarnungsgeldbereich bewegten und mit bis zu 20 km/h zu schnell waren, droht einem 43 Jahre alten Mann aus Reinheim ein einmonatiges Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld und 2 Punkte im Verkehrszentralregister Flensburg. Mit 31 Stundenkilometern mehr als erlaubt, war er der traurige Spitzenreiter des Tages.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Terrassentür hält Hebelversuchen stand

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Mittwoch (10.3.) haben Kriminelle versucht, in die Räume eines Einfamilienhauses in der Jungfernstraße einzubrechen. Dabei war die Terrassentür des Anwesens in den Fokus der noch Unbekannten geraten, die diese in der Zeit zwischen 24 Uhr und 5 Uhr versuchten aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt die Tür dem kriminellen Vorhaben stand und die Täter flüchteten.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Gerau

Seniorin mit Zetteltrick bestohlen

Kelsterbach (ots) – Eine sehr betagte Seniorin aus der Mörfelder Straße wurde am Mittwochvormittag (10.03.), gegen 11.15 Uhr, an der Haustür von einer unbekannten Frau angesprochen, die angeblich für die Nachbarin eine Nachricht hinterlassen wollte und verschaffte sich so Zugang in die Räume der Seniorin.

Nachdem die Unbekannte die Wohnung der Seniorin betreten hatte, tauchte dort eine weitere Frau auf und nach gegenwärtigem Ermittlungsstand offenbar zudem noch eine dritte bislang unbekannte Person. Als die Frauen gegangen waren, bemerkte die Wohnungsinhaberin die offenstehenden Schubladen und durchwühlten Schränke. Die Kriminellen erbeuteten etwa 100 Euro Münzgeld.

Täterbeschreibung:

Eine der Flüchtigen ist circa 30 Jahre alt, hat braunes Haar und ist etwa 1,70 Meter groß. Sie trug ein Kleid sowie eine dunkle Jacke darüber und sprach akzentfrei Deutsch. Ihre etwa gleichaltrige Begleiterin hatte ebenfalls braunes Haar und ist auch cira 1,70 Meter groß. Von der möglicherweise dritten an der Tat beteiligten Person ist keine Personenbeschreibung bekannt.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/7198-0 zu melden.

Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Bischofsheim (ots) – Weil er mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf einem E-Scooter unterwegs war, stoppten Beamte der Polizeistation Bischofsheim in der Nacht zum Donnerstag (11.03.), gegen 0.15 Uhr, in der Mainzer Straße einen 20 Jahre alten Mann.

Der 20-Jährige räumte den vorherigen Konsum von Cannabis ein und hatte zudem wenige Gramm Marihuana einstecken. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Den E-Scooter und die Drogen stellte die Polizei sicher. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Kreis Bergstraße

Berauscht in Schlangenlinien unterwegs

Zwingenberg (ots) – Einen 40 Jahre alten Autofahrer, der zuvor in Schlangenlinien unterwegs war, stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Mittwochabend (10.03.) gegen 20.00 Uhr, in der Platanenallee. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar berauscht am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Test zeigte anschließend 1,1 Promille sowie den vorherigen Konsum von Opiaten und Amphetamin an. Der 40-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unfallzeugen gesucht

Bobstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall in der Frankensteinstraße in Bobstadt bearbeitet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Am Dienstag den 09.03.2021 gegen 15:25 Uhr beschädigte sich der Fahrer einer silbernen Mercedes A-Klasse in Folge eines Ausweichmanövers die Reifen und Felgen auf der Beifahrerseite seines Fahrzeuges.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher fuhr in die Fahrbahnverengung der dortigen Baustelle ein und missachtete dabei den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs. Dies hatte zur Folge, dass der Fahrer des Mercedes nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 250 EUR. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

Odenwaldkreis

Werkzeug aus Baucontainer gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim-Laudenau (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (11.3.) erbeuteten Kriminelle mehrere Werkzeuge aus einem Baucontainer, der auf einem Parkplatz beim Laudenauer Friedhof abgestellt war. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen ins Innere des Containers. Dort hatten sie es offenbar auf Werkzeug und Baumaschinen abgesehen.

Neben mehreren Vibrationsstampfern, machten sie sich unter anderem auch eine Rüttelplatte zur Beute. Wie sie die Maschinen abtransportieren konnten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Bislang wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Erbach ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

