Unbekannte Täter stehlen Zigaretten aus Lebensmittelmarkt

Homberg (ots) – 10.03.2021, 18:30 Uhr bis 11.03.2021, 06:30 Uhr – Zigaretten im Wert von wenigen tausend Euro stahlen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht aus einem Lebensmittelmarkt am Marktplatz. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in den verschlossenen Markt. Aus dem Verkaufsraum und einem Aufenthaltsraum stahlen sie eine größere Menge an Zigaretten unterschiedlicher Marken.

Mit den erbeuteten Zigaretten flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Grauer Audi A 4 gestohlen

Melsungen (ots) – 09.03.2021, 22:15 Uhr bis 10.03.2021, 11:05 Uhr – Einen grauen Audi A 4 stahlen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht vor einem Wohnhaus in der Dresdner Straße. Die Täter entwendeten das dort abgestellte und verschlossene Fahrzeug auf nicht bekannte Weise. Der Audi mit dem amtlichen Kennzeichen HR-SK 107 hat einen Wert von 23.000, Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Warnung – Falsche Polizisten rufen bei Senioren an

Fritzlar und Borken-Kleinenglis (ots) – 09.03.2021, 11-12:00 Uhr – Bei Senioren in Borken und Fritzlar rief am heutigen Vormittag ein falscher Polizist an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er erklärte, dass Verwandtschaft der Senioren Probleme habe. Den angerufenen Senioren war die Betrugsmasche bekannt. Noch bevor Geldforderungen übermittelt wurden, legten die Senioren auf.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Legen Sie einfach auf und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen