Heidelberg/ Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei erhält Zuwachs – über 100 neue Polizistinnen und Polizisten treten ihren Dienst beim Polizeipräsidium Mannheim an

Heidelberg/ Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Dank der Einstellungsoffensive

des Landes Baden-Württemberg wird das Polizeipräsidium Mannheim im Frühjahr durch 108 Polizistinnen und Polizisten verstärkt. Bereits zum 1. März begrüßte Polizeipräsident Andreas Stenger insgesamt 76 junge Nachwuchskräfte, die frisch ausgebildet und hoch motiviert ihren Dienst beim Polizeipräsidium antraten.

„Nach einer aktuellen Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach

durchgeführt hat, wünschen sich 89 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der Region mehr Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. Insgesamt 92 Prozent der Befragten befürworten zudem eine Aufstockung der Sicherheitskräfte.

Wir wissen, wie wichtig es ist, mehr Polizei in die Fläche zu bringen. Auch Fuß- und

Radstreifen kommen beim Bürger gut an, der sich eine ansprechbare Polizei in seinem unmittelbaren Wohnumfeld wünscht. Wir wollen zur weiteren Stärkung des Sicherheitsempfindens in diesem Bereich perspektivisch weiterhin deutliche Akzente setzen und freuen uns deshalb sehr über den Zuwachs beim Polizeipräsidium Mannheim“, so Polizeipräsident Andreas Stenger anlässlich der Begrüßung der neu zugewiesenen Einsatzkräfte.

Die jungen Polizistinnen und

Polizisten werden zukünftig vor allem die Polizeireviere in Heidelberg, Mannheim

und dem Rhein-Neckar-Kreis, sowie die Einsatzzüge und die Verkehrspolizei

verstärken. Polizeipräsident und Polizeivizepräsident hießen die jungen

Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Mannheim im Team „Polizei“

herzlich willkommen und wünschten ihnen in der Metropolregion einen guten Start

und viel Erfolg an ihrer neuen Dienststelle, wo sie bereits sehnsüchtig erwartet

werden. Trotz der Corona-Pandemie musste auf eine Begrüßungsveranstaltung nicht

verzichtet werden. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften wurden die

Neuankömmlinge – verteilt auf mehrere Termine – angemessen durch Präsident oder

Vizepräsident begrüßt und erhielten hierbei ihre Einstellungsurkunden. Zuvor

hatte jede und jeder bereits ein Willkommenspaket erhalten.

„Am 1. April treten zudem noch weitere 32 „frisch gebackenen“ Polizei- bzw.

Kriminalkommissarinnen und -kommissare ihren Dienst beim PP Mannheim an“, freut

sich Andreas Stenger und betont noch einmal die Wichtigkeit des optimal

qualifizierten und bestens auf die vielfältigen Aufgaben vorbereiteten

Personalzuwachses in der Region. Auch sie finden ihre Verwendung in den zuvor

genannten Organisationseinheiten sowie bei der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.

Mannheim-Innenstadt: 54-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 54-jährigen algerischen Staatsbürger erlassen. Dieser

steht im dringenden Tatverdacht, am Montag, den 08.03.2021, gegen 17:00 Uhr aus

einem Drogeriemarkt in der Mannheimer Innenstadt mit einer Komplizin hochwertige

Parfümartikel im Wert von mehr als 1.000 EUR entwendet zu haben.

Der Tatverdächtige konnte durch eine Ladendetektivin dabei beobachtet werden,

wie er, zusammen mit einer minderjährigen Begleiterin, mehrere Parfümartikel in

eine präparierte Tasche eingesteckt haben soll. Nachdem der Tatverdächtige und

seine minderjährige Begleiterin die Filiale, ohne die Artikel zu bezahlen,

verlassen hatten, wurden sie von der Detektivin angesprochen und bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 54-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim

vorgeführt. Nach dem Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr wurde er in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die minderjährige Tatbeteiligte wurde, aufgrund ihres fehlenden Wohnsitzes in

der Bundesrepublik Deutschland, vorläufig in einem Kinderheim untergebracht.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung – Hoher Sachschaden

Mannheim (ots) – In der Mannheimer Oststadt kam es am Mittwoch, den 10.03.2021,

gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Werderstraße. Ein 40-jähriger

Audi-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-jährigen

Lkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es

entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 9000EUR.

Mannheim-Oststadt: Auffahrunfall im Fahrlachtunnel

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten und erheblichem

Sachschaden ereignete sich am Donnerstagmorgen im Fahrlachtunnel. Eine

30-jährige Frau war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Opel auf der Ludwigshafener

Straße in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Im Fahrlachtunnel musste sie

verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende 24-jährige Fiat-Fahrerin konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel auf. Dabei wurden beide Fahrerinnen

sowie die 16-jährige Mitfahrerin im Fiat leicht verletzt.

Beide Fahrerinnen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war eine Fahrspur im Fahrlachtunnel in Fahrtrichtung

Ludwigshafen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau, der sich nach Freigabe der

Fahrbahn rasch auflöste.

Mannheim-Innenstadt: 19-jähriger BMW-Fahrer versucht, vor Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Mittwochabend versuchte in der Mannheimer

Innenstadt ein 19-jähriger BMW-Fahrer vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Der junge Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 23 Uhr auf, als er auf der

Jungbuschbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs war. Er passierte gerade mit

nicht angepasster Geschwindigkeit eine Polizeistreife, die sich an der

Einmündung Dalbergstraße/Seilerstraße befanden, und fuhr in Richtung Luisenring.

Die Beamten bogen in die Dalbergstraße ein und folgten dem BMW. Dieser hatte

bereits den Luisenring erreicht und bog gerade in Richtung Parkring ab. Die

Polizisten mussten stark beschleunigen, um den Flüchtenden schließlich beim

Abbiegen in die Quadrate in Höhe B 7 einzuholen. Als der Mann schließlich

zwischen den Quadraten B 6 und B 7 am Fahrbahnrand einparkte, wurde er von den

Polizeibeamten kontrolliert. Dabei hatte der 19-jährige die Videoaufnahme seines

Mobiltelefons, das in der Mittelkonsole lag und auf den Fahrer gerichtet war,

eingeschaltet. Als er aufgefordert wurde, die Aufnahme zu stoppen reagierte er

aggressiv und weigerte sich. Da er der Aufforderung, auszusteigen ebenfalls

nicht nachkam, wurde er unter Zwang aus seinem Fahrzeug gezogen. Da die Beamten

bei dem Mann Anzeichen für Drogenkonsum bemerkten, wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Auch diese musste unter Zwang durchgeführt werden. Einen zuvor

angebotenen Drogentest hatte er abgelehnt.

Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen

ermittelt. Zudem steht der Verdacht der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss

im Raum. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen der Aufzeichnung des nicht

öffentlich gesprochenen Wortes. Sein Führerschein und zwei Mobiltelefone wurden

beschlagnahmt.