Sinsheim-Hilsbach/Eppingen-Elsenz: Holzlager geht in Flammen auf; ca. 14 Ster Holz verbrannt; Ursache unbekannt; Zeugen gesucht

Sinsheim-Hilsbach/Eppingen-Elsenz (ots) – In einem Feldgebiet zwischen Hilsbach

und Elsenz, Bereich Ebersbacher Weg/Bruchgraben geriet am späten

Donnerstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache ein Lager, bestehend aus ca.

14 Ster Holz in Brand.

Eine Spaziergängerin hatte gegen 11 Uhr von der Elsenzer Seite her das Feuer

bemerkt und über Notruf Polizei und Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehren aus Hilsbach, Weiler, Elsenz und Eppingen waren mit insgesamt

über 20 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand, konnte aber nicht mehr

verhindern, dass das Holz vollständig verbrannte. Der Schaden beläuft sich auf

über 1.000.- Euro.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache

aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Kronau/St. Leon-Rot: Verkehrsunfall mit zwei Lkws auf A 5; keine Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Kronau/St. Leon-Rot (ots) – Entgegen der ersten Meldung, sind an dem

Auffahrunfall auf der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem

Walldorfer Kreuz, nur zwei Lkw beteiligt. Verletzt wurde nach dem derzeitigen

Kenntnisstand niemand. Ein Lkw ist so stark beschädigt, dass er abgeschleppt

werden muss. Beide Fahrzeuge blockieren den mittleren und den linken

Fahrstreifen, sodass der Verkehr in Richtung Frankfurt über den rechten

Fahrstreifen sowie den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird. Es

kommt derzeit zu einem Rückstau von rund drei Kilometern. Wie lange die

Behinderungen andauern werden, lässt sich noch nicht abschätzen.

Schwetzingen: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz – Zeugen gesucht

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Vergangenen Mittwoch ereignete sich

zwischen 10:35 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der

Rudolf-Diesel-Straße eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden.

Die Fahrerin eines grauen BMWs parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem

Parkplatz. Als sie zu diesem zurückkam, stellte sie Beschädigungen am vorderen

Stoßfänger fest. Zudem war linksseitig der Lack zerkratzt. Vermutlich entstand

der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202-2880 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Handyshop – Polizei sucht Zeugen

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Donnerstag, 11.03.2021, gegen 4 Uhr,

wurde das Polizeirevier Eberbach zu einem Einbruch in einen Handyshop in der

Bahnhofstraße gerufen. Ein oder mehrere Unbekannte hatten die Eingangstür des

Ladens vermutlich mit einem Schachtdeckel eingeschlagen, der noch im Inneren des

Geschäfts lag. Desweitern wurden Ausstellungsvitrinen eingeschlagen und mehrere

originalverpackte Handys lagen auf dem Boden und auf der Straße.

Eine Zeugin beobachtete einen Mann, der blaue Latexhandschuhe und eine

medizinische OP-Maske trug. Der Mann, von dem nicht ausgeschlossen werden kann,

dass er mit dem Einbruch in Verbindung steht, war in Richtung Bahnhof flüchtig

gegangen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Bezirksdienst des Polizeireviers Eberbach unter Tel.: 06271 9210-121 zu melden.

Kronau/St. Leon-Rot: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf A 5; Pressemitteilung Nr. 1

Kronau/St. Leon-Rot (ots) – Am Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, kam es auf

der A 5, zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz zu einem

Auffahrunfall, an dem nach derzeitigen Informationen drei Fahrzeuge beteiligt

sind. Es sollen zwei Personen leicht verletzt sein.

Alle drei Spuren in Richtung Frankfurt sind blockiert. Der Verkehr in Richtung

Norden wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto mit Keyless Go-System entwendet; Zeugen gesucht; Präventionstipps

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein mit dem Keyless-Go-System ausgestatteter

BMW der 5er Reihe mit dem Kennzeichen HD-AH 134, wurde in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch in der Straße „Tiefer Weg“ entwendet. Über den Verbleib des über

50.000.- Euro teuren Fahrzeuges ist bislang noch nichts bekannt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, oder

an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt acht Fahrzeuge -alle in Gemeinden des

Rhein-Neckar-Kreises- gestohlen, die mit dem Keyles Go-System ausgestattet

waren. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Im laufenden

Jahr 2021 wurden bislang sechs Fälle mit einem Schaden von insgesamt weit über

200.000.- Euro registriert.

Viele hochwertige Fahrzeuge sind mit einem Keyless Go-System ausgestattet. Dies

ist komfortabel aber sicherheitsanfällig. Mit Hilfe dieses Systems damit

ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn er

sich in der Nähe des Fahrzeugs befindet.

Leider sind schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig. Diebe nutzen

die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt

Zugang zum Auto zu verschaffen. Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen,

mit denen die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel abgefangen und

durch den Aufbau einer Relaisstation verlängert wird. Diese Technik simuliert

dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber nicht vor Ort

ist.

So schützen Sie sich vor Autodieben:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder

Wohnungstüre ab.

Wohnungstüre ab. Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.

Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am

Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am

Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.

Aluminiumhüllen, evtl. Blechdose). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit. Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen

mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte

es sich um professionelle Autodiebe handeln.

mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln. Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeuges fragen, ob für

Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann.

Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless Go-Funktion

beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die

Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden.

Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft

geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless Go-Funktion beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden. Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. Viele Fahrzeuge werden häufig vor der Haustür geparkt, da

Garagen oder gar Tiefgaragen in eng bebauten Neubaugebieten

nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Ein einfacher Schutz

könnte auch ein Bewegungsmelder sein, der die Umgebung eines

Anwesens in gleißendes Licht stellt, wenn sich jemand darin

bewegt.

Garagen oder gar Tiefgaragen in eng bebauten Neubaugebieten nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Ein einfacher Schutz könnte auch ein Bewegungsmelder sein, der die Umgebung eines Anwesens in gleißendes Licht stellt, wenn sich jemand darin bewegt. Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern,

erhalten Sie auch in unserem Faltblatt „Sicherheit rund ums

Fahrzeug“ oder unter der Internet-Adresse:

www.polizei-beratung.de

Darüber hinaus stehen auch die regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

für Auskünfte zur Verfügung. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind

dies die Beratungsstellen in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel. 06221/99-1234.

Mannheim / Südtangente: LKW bei Fahrstreifenwechsel mit Auto kollidiert

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 21:15 Uhr kam es auf der Südtangente in

Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem Auto,

bei dem sich der 43-jährige Autofahrer leicht verletzte. Der 49-jährige

LKW-Fahrer wollte von der mittleren auf die rechte Fahrspur wechseln, übersah

hierbei den rechts neben ihm fahrenden Peugeot und kollidierte mit diesem. Die

beiden Fahrzeuge verhakten sich ineinander, wodurch der Peugeot mehrere Meter

mitgeschleift wurde. Durch den Aufprall verletzte sich der Peugeot-Fahrer leicht

und musste mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht

werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.