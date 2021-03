Räuberischer Diebstahl führt zu zwei verletzten Angestellten

Bad Kreuznach, Schwabenheimer Weg (ots)

Am Mittwoch, den 10.03.2021 kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelladen im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Auf frischer Tat konnte der 32-jährige Beschuldigte mit gefüllten Taschen beim Verlassen des Kassenbereiches ertappt werden. Bei seiner anschließenden Flucht sprang dieser über eine Kassenabsperrung, wobei diese nicht unerheblich beschädigt wurde. Durch mehrere Angestellte konnte der Flüchtige letztendlich festgehalten werden. Dabei schlug er um sich und verletzte zwei Angestellte leicht. In den Jackentaschen des 32-Jährigen konnten USB-Sticks und mehrere, kleine Flaschen Jägermeister im Gesamtwert von etwa 100 EUR aufgefunden werden. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren wegen eines Räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Versammlung anlässlich Streikmaßnahmen

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr versammelten sich am Mittwoch in der Haystraße ca. 100 Mitarbeiter eines in Bad Sobernheim ansässigen metallverarbeitenden Betriebes anlässlich eines Streiks unter Schirmherrschaft der IG Metall. Die Versammlung verlief friedlich unter strikter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Während der Versammlung blieb die Haystraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, Umleitungsbeschilderung war vorhanden. Es kam jedoch insgesamt zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Einbruch in Wohnhaus

Marnheim (ots)

In ein Einfamilienwohnhaus in Marnheim brachen unbekannte Täter zwischen Samstag und Dienstag ein. Das gesamt Haus wurde durchsucht. Über das Diebesgut kann derzeit keine Mitteilung gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Katalysatoren gestohlen

Eisenberg (ots)

Im Laufe der Woche wurden an insgesamt 6 Fahrzeugen in Eisenberg die Katalysatoren mit einem Trennschleifer abgetrennt und entwendet. Die genauen Tatzeiträume konnten nicht festgestellt werden, da die PKW´s längere Zeit auf zwei Firmengeländen abgestellt waren. Täterhinwiese liegen derzeit nicht vor. An einem der abgestellten Fahrzeuge wurden zudem beide Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen wurden durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.