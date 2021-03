Worms – Rotlichtverstoß und Trunkenheit im Verkehr

Worms (ots) – Gestern Morgen wurde eine Streife auf einen PKW aufmerksam, der

die B9, Mainzer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Fahrer missachtete das

Rotlicht der Ampelanlage Höhe Fahrweg und wurde daher kontrolliert. Bei dem

50-jähigen Fahrer konnte Alkoholgeruch und starke Gleichgewichtsstörungen

festgestellt werden – der Alkoholtest zeigte 0,66 Promille. Der Führerschein

wurde daher sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Worms – Hebebühne eines LKW verletzt Fußgängerin und beschädigt PKW

Worms (ots) – Ein LKW-Fahrer hatte gestern Nachmittag vergessen, die Hebebühne

seitlich an seinem LKW hochzuklappen und fuhr los. Diese ragte etwa 1,2 m nach

rechts über das Fahrzeug hinaus, als er in die Gernotstraße einbog. Einen

44-jährige Fußgängerin wurde hierbei von dem überstehenden Fahrzeugteil am Arm

getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer bemerkte dies nicht und setzte seine

Fahrt in die Gibichstraße fort. Als er hier an einem längs der Fahrbahn

geparkten PKW vorbeifahren wollte, blieb die Hebebühne hängen. Jetzt erst

stellte der 60-Jährige Fahrer den verkehrswidrigen Zustand seines LKW fest und

stoppte. Es entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Worms – Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Worms (ots) – Gestern Mittag prallten auf der L439 zwischen Worms-Herrnsheim und

Osthofen zwei PKW aufeinander, wobei eine Fahrzeugführerin verletzt wurde. Eine

48-Jährige fuhr in Richtung Osthofen, als ihr zwei Rettungsfahrzeuge mit

Blaulicht und Sirene entgegenkamen. Um den Fahrzeugen das Linksabbiegen in

Richtung L425 zu ermöglichen, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Die nachfolgende

30-Jährige, die mit ihrem PKW ebenfalls in Richtung Osthofen unterwegs war,

erkannte die Situation zu spät und konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den

Aufprall auf das Heck der Vorausfahrenden nicht mehr verhindern. Sie wurde durch

den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht.

Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von 8000 Euro.

Betrügerische Handwerker

Wöllstein (ots) – Vorsicht vor betrügerischen Handwerkern!!

Am Mittwoch (03.03.2021) machen angebliche Dachdecker einem 88jährigen

Wöllsteiner zunächst ein Angebot für eine Dachrinnenerneuerung an seinem

Einfamilienhaus in der Eleonorenstraße. Man wird sich einig und nach

Fertigstellung der vereinbarten Arbeiten verlangen die vier unbekannten Männer

jedoch ein Vielfaches des vereinbarten Lohns. Erst nachdem der 88jährige

Wöllsteiner die Wörrstädter Polizei anruft, brechen die vier Unbekannten ihren

Betrugsversuch ab und flüchten mit einem roten Kastenwagen. Wer kann Hinweise zu

den unbekannten Handwerkern und ihrem benutzten Kastenwagen geben?