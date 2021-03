Anders als erwartet

Kaiserslautern (ots) – Etwas anders als erwartet hat sich ein Einsatz am

Mittwochabend in der Parkstraße entpuppt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte der

Polizei gegen halb 9 gemeldet, dass sicher gerade eine Person an einem geparkten

Pkw zu schaffen mache. Für den Beobachter sah es so aus, als versuche der

Unbekannte mit einem Gegenstand den Wagen aufzubrechen.

Die ausgerückte Streife konnte den vermeintlichen Täter in der benachbarten

Rudolf-Breitscheid-Straße ausfindig machen. Wie sich herausstellte, handelte es

sich um den Halter des Fahrzeugs. Er hatte sich aus Versehen aus seinem Wagen

„ausgesperrt“ – die Tür war verschlossen, der Schlüssel steckte im Zündschloss.

Schon seit zwei Stunden versuche er, den Pkw zu öffnen… |cri

Spiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag an einem Auto

den Außenspiegel beschädigt.

Der Wagen parkte zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 12 Uhr in der

Hochsandstraße. Bei dem Pkw wurde der Außenspiegel komplett verbogen. Aufgrund

der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer mutwilligen

Sachbeschädigung aus.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Patient schlägt Zahnärzte

Kaiserslautern (ots) – Weil er mit der Behandlung seines Zahnarztes unzufrieden

war, attackierte ein 37-Jähriger am Dienstag den Mediziner und dessen Kollegen.

Noch während der Behandlung kam es zur Auseinandersetzung mit dem Arzt. Der

37-Jährige fühle sich „gequält“ und unprofessionell behandelt. Der Disput endete

in einem Übergriff des Patienten auf den Zahnarzt und dessen hinzugeeilten

Kollegen. Der Mann attackierte die Ärzte mit Schlägen. Eine alarmierte

Polizeistreife erteilte dem mutmaßlichen Angreifer einen Platzverweis. Der

37-Jährige blickt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung

entgegen. |erf

Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Mainzer Straße

hat am Dienstagvormittag ein Unbekannter einen parkenden Pkw beschädigt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte das Fahrzeug des Unbekannten

einen dunkelgrauen KIA. An dem Auto entstand Sachschaden. Ohne sich darum zu

kümmern fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen

Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die kurz vor 11 Uhr den Unfall

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf