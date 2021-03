Kanaldeckel entfernt – Hoher Sachschaden an Mercedes, Oberursel, Holzweg, 10.03.2021, gg. 21.35 Uhr

(pa)In Oberursel fuhr am Mittwochabend ein Mercedes über einen Gullideckel, wobei ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Tausend Euro entstand. Ein 28-Jähriger befuhr mit seiner E-Klasse gegen 21.35 Uhr den Holzweg, als der Wagen plötzlich über einen auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel fuhr. Dies hatte zur Folge, dass der Mercedes stark beschädigt wurde. Neben dem Gullideckel, der dem Mercedesfahrer zum Verhängnis wurde, stand unweit von der Unfallstelle auch ein Rinnstein offen. Auch hier wurde der Deckel augenscheinlich mutwillig herausgehoben. Der Autofahrer verständigte die Polizei. Anhand von Zeugenhinweisen konnten im nahen Umfeld wenig später zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen werden, die im Verdacht stehen, an dem Entfernen der Kanaldeckel beteiligt gewesen zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Festgenommenen zur Tatzeit in Begleitung zweier weiterer, derzeit noch unbekannter Personen gewesen sein. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen eine kleinere Menge Cannabis, woraufhin eine separate Strafanzeige gefertigt wurde. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Schmierereien an Triebwagen,

Usingen, Bahnhofstraße, 10.03.2021, 21.15 Uhr bis 11.03.2021, 04.30 Uhr (pa)Am Usinger Bahnhof wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Triebwagen zum Ziel von Sprayern. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21.15 Uhr und dem frühen Donnerstagmorgen, 04.30 Uhr. Die Täter beschmierten den Triebwagen auf der gesamten Länge mit Sprühfarbe, wodurch ein Sachschaden von schätzungsweise über 3.000 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Dacia wird zum Ziel von Vandalen,

Kronberg im Taunus, Oberer Thalerfeldweg, 09.03.2021, 18.00 Uhr bis 10.03.2021, 06.30 Uhr (pa)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verursachten Vandalen in Kronberg an einem geparkten Pkw einen hohen Sachschaden. Der Wagen – ein schwarzer Dacia Duster – stand im Tatzeitraum in der Straße „Oberer Thalerfeldweg“ in der Garageneinfahrt des Fahrzeughalters, als jemand mit einem spitzen Gegenstand den Lack an über zwei Dutzend Stellen zerkratzte. Die Reparaturkosten werden auf insgesamt rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Königstein nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 entgegen.

Opelfahrer mutmaßlich unter Drogen am Steuer, Kronberg im Taunus, Schülerwiesen, 10.03.2021, gg. 20.30 Uhr

(pa)Am Mittwochabend musste nach einer Verkehrskontrolle in Kronberg ein 21-Jähriger die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Die Streife kontrollierte gegen 20.30 Uhr einen Opel und dessen Fahrer in der Straße „Schülerwiesen“. Der junge Autofahrer aus dem Main-Taunus-Kreis wies Anzeichen von Drogenkonsum auf, weshalb mit ihm ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser schlug an, sodass der Verdacht besteht, dass der Opelfahrer seinen Wagen unter dem Einfluss berauschender Mittel – konkret Cannabis – gefahren hatte. Ein Arzt nahm ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe ab. Die Beamten fertigten eine entsprechende Strafanzeige.