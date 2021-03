Eberbach: Osteraktion 2021 des Lions-Club Eberbach

Eberbach – Der schon traditionelle und überregional beliebte, jährliche Ostermarkt der Lions in der Stadthalle Eberbach mit jeweils mehr als 60 Ausstellern aus den Bereichen Kunsthandwerk und Kreatives muss auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Aus Verbundenheit zu der großen Familie der Aussteller und um die beliebte Osteraktion trotz aller Vorgaben in etwas veränderter Form stattfinden lassen zu können, haben die Lions in ihren Online-Versammlungen der letzten Monate einen Weg gefunden,

zu den Ostertagen in Eberbach präsent zu sein.

An den Samstagen 20. und 27. März 2021 werden die Lions von 8 bis 13 Uhr auf dem Eberbacher Wochenmarkt / Leopoldsplatz Osterhasen verkaufen, gebacken und liebevoll gestaltet vom Café Reichspost in Eberbach.

Jeder, der einen Osterhasen zum Preis von € 5.- kauft, nimmt automatisch an der Osterverlosung teil. Zu gewinnen gibt es die sogenannten Osterüberraschungspäckchen, gefüllt mit Gegenständen der Ausstellerinnen und Aussteller des bekannten Lions-Ostermarktes oder ein Glas Honig von den fleißigen Bienenvölkern, die der Lions-Club seit vielen Jahren unterstützt.

Getreu dem Motto aller Lions-Clubs weltweit – „We serve“ – kommen alle Einnahmen aus der Osteraktion einem wohltätigen Zweck in Eberbach und der Region zu Gute.