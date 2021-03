Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 11.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Ladendiebstahl – 38-Jähriger hat Haschisch dabei

Grünstadt, Daimlerstraße – 10.03.2021, 08:20 Uhr (ots) – Der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße meldete zwei Ladendiebe. Ein 38-Jähriger aus Frankenthal und ein 44-Jähriger aus Eisenberg hatten es auf 5 Dosen Jack-Daniels-Cola abgesehen. Bei der Personalienfeststellung und Durchsuchung durch Beamte der PI Grünstadt wurden bei dem Frankenthaler ca. 8 Gramm Haschisch aufgefunden.

Grünstadt: An der Supermarktkasse – anderen Kunden mit Schreckschusswaffe bedroht

Grünstadt, Daimlerstraße – 10.03.2021, 09:50 Uhr (ots) – Die Streife der PI Grünstadt befand sich wegen eines Ladendiebstahls in einem Einkaufsmarkt in der Daimlerstraße, als ein Mitarbeiter die Beamten auf einen Vorfall im Kassenbereich aufmerksam machte. Dort waren ein 64-Jähriger und ein 72-Jähriger zunächst verbal in Streit geraten, weil der 72-Jährige auch nach Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht einhielt. Daraufhin zog der 64-Jährige eine Schreckschusswaffe und richtete sie auf den 72-Jährigen. Die Aktion wurde von Mitarbeitern des Marktes unterbunden. Die Schreckschusswaffe wurde von den Beamten sichergestellt.

Bad Dürkheim: Enten auf Gleisen

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.03.2021 gegen 17:00 Uhr konnte eine 20-Jährige drei Enten auf den Gleisen am Hauptbahnhof in Bad Dürkheim feststellen. Um die Tiere zu schützen hatte sie sie bereits, ohne sich selbst zu gefährden, beiseite genommen und bat nun um Hilfe. Die Tierrettung wurde daraufhin verständigt. Die drei kleinen Enten wollen aber nicht warten und watschelten davon, noch bevor die Tierretter vor Ort eintrafen. Ob die Enten, nach den leichten Lockerungen der Corona-Beschränkungen, in wärmere Gefilde verreisen wollten, ist nicht bekannt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):