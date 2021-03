72-Jähriger bei Straßenraub verletzt – Kripo erbittet Hinweise und sucht unbekannte Helfer

Kassel-Nord (ots) – Ein 72-jähriger Mann aus Kassel wurde am Dienstagnachmittag 09.03.2021 in der Kasseler Nordstadt beraubt. Ein bislang unbekannter Täter hatte ihn von hinten angegriffen, ihn zu Boden gerissen und anschließend aus seinem herausgefallenen Portemonnaie Geld erbeutet. Das Opfer erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hand.

Die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei erbitten Hinweise zu dem Fall und suchen nach zwei unbekannten Männern, die dem 72-Jährigen aufgeholfen hatten.

Wie das Opfer bei seiner Anzeigenerstattung am gestrigen Mittwochabend gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, war er am Dienstag gegen 15:15 Uhr vom Holländischen Platz kommend zu Fuß auf dem Weg entlang der Holländischen Straße gewesen. An der Straßenecke Moritzstraße war er plötzlich von hinten am Hals gepackt und zu Boden gerissen worden. Dort liegend schlug und trat der Täter auf ihn ein und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Als das Opfer der Forderung nicht nachkam, rannte der Räuber in unbekannte Richtung davon. Nachdem sich der 72-Jährige aufsetzt hatte, stellte er fest, dass sein Portemonnaie zuvor aus der Hosentasche gerutscht war und der Täter daraus mehrere Scheine entnommen hatte. Wenige Augenblicke später eilten zwei unbekannte Männer hinzu, die dem Opfer beim Einsammeln seiner verlorenen Sachen und beim Aufstehen halfen.

Es soll sich um einen jüngeren und einen älteren Mann gehandelt haben, deren Personalien nicht bekannt sind. Da es zur Tatzeit regnete und der 72-Jährige eine Kapuze trug, konnte er den männlichen Täter nicht näher beschreiben. Die beiden unbekannten Helfer und weitere Zeugen des Raubüberfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Frau im Bahnhof bestohlen – Bundespolizei ermittelt Tatverdächtige

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen-Bahnhof (ots) – Opfer von Taschendieben wurde Mittwoch 10.3.2021 gegen 18:00 Uhr, eine 83-Jährige aus Gießen. Die Frau war mit ihrer Begleiterin im Bahnhofbereich von Bahnsteig 1 unterwegs, als sich plötzlich 3 Unbekannte den beiden Frauen näherten. Der Diebstahl passierte offensichtlich, als sich die beiden Frauen auf eine Bank am Bahnsteig setzten.

Dank der schnellen Verständigung der Bundespolizei konnten die Beamten vom Bundespolizeirevier in Gießen drei Tatverdächtige ermitteln. Die erste Spur führte, nach Auswertung der Videoaufzeichnungen, zu der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht: Wer Hinweise zu dem Fall bzw. zu den verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Drogeriemitarbeiterin beleidigt und bedroht

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel-Bahnhof (ots) – Ein mutmaßlicher Dieb schlug und bedrohte Dienstag 09.03.2021 eine Drogerie-Mitarbeiterin im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung, nachdem zwei Mitarbeiterinnen beobachteten, wie ein Kunde gegen 16.30 Uhr eine Packung mit Fotos in seine Tasche steckte. Als eine der Frauen den Mann darauf ansprach, reagierte dieser sofort sehr aggressiv.

Der Unbekannte schlug nach der Frau und drohte ihr. Ohne die Fotos zu bezahlen verließ der Mann daraufhin das Geschäft.

Personenbeschreibung:

Der Mann hatte eine Glatze und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem weißen Kapuzenpullover, einem grauen Schal sowie mit schwarzen Turnschuhen mit weißen Streifen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

