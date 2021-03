Polizei Witzenhausen

Körperverletzung – Häusliche Gewalt

(ots) – In Witzenhausen mündeten familiäre Streitigkeiten am Mittwochabend in körperlichen Übergriffen, die dann schließlich auch einen Polizeieinsatz zur Folge hatten. Die Beamten der Polizei Witzenhausen ermitteln nach dem besagten Vorfall wegen Körperverletzung gegen einen 37-Jährigen Mann, der seine gleichaltrige Ehefrau und deren jugendliche Tochter angegriffen haben soll.

Der Mann zeigte im Gegenzug allerdings auch seine Frau an, zuerst übergriffig geworden zu sein. Ernsthaft verletzt wurde aber offenbar keiner der Beteiligten. Die Beamten sorgten für eine räumliche Trennung der Beteiligten. Weiteres zum genauen Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung müssen jetzt die Ermittlungen ergeben.

Hund überfahren

(ots) – Ein 63-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Mittwochmittag 10.03.2021 gegen 12.20 Uhr auf der B 451 zwischen Witzenhausen und Hundelshausen einen frei laufenden Hund erfasst, der dadurch tödlich verletzt wurde. Der Hund war offenbar unangeleint und ohne Begleitperson auf die Fahrbahn gelaufen, wo ihn der 56-Jährige trotz eines sofortigen Bremsmanövers erfasst hatte.

Der aus Witzenhausen stammende 48-jährige Hundebesitzer konnte später ausfindig gemacht werden. An dem Pkw entstand bei dem Unfall ein Frontschaden in Höhe von 600 Euro.

Vier Tatverdächtige nach versuchtem Bandendiebstahl vorläufig festgenommen

(ots) – Am Mittwochnachmittag 10.03.2021 haben Polizeibeamte 4 Personen in Witzenhausen vorläufig festgenommen, nachdem diese offenbar gemeinschaftlich versucht hatten, aus einem Lebensmittelmarkt An der Bohlenbrücke Lebensmittel zu klauen. Wie die eingesetzten Beamten berichten, waren Filialmitarbeiter des betroffenen Marktes auf die Personengruppe gegen 14.00 Uhr aufmerksam geworden als diese mehrere Kartons mit einer größeren Menge an Lebensmitteln (Knabberzeug, Pistazien) klauen wollte.

Dazu hatten nach bisherigem Erkenntnisstand drei der Männer im Bereich der Kassen die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf sich gezogen, um dadurch einem weiteren Tatverdächtigen das unbehelligte Verlassen des Marktes mit der Diebesware ermöglichen zu können. Das derart auffällige Verhalten der zusammengehörigen Gruppe weckte dann aber doch recht schnell den Argwohn der Filialmitarbeiter und führte durch diese auch zu einer zeitnahen Verständigung der Polizei. Die Beamten konnten bei ihrem Eintreffen noch eine Person in dem Einkaufsmarkt und die anderen Tatverdächtigen im unmittelbaren Umfeld antreffen und vorläufig festnehmen.

Gegen die vier Männer georgischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 28 und 40 Jahren wird jetzt wegen des versuchten Banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Gegen einen 34-Jährigen aus der Gruppe laufen zudem Ermittlungen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, da der Mann sich seiner Festnahme widersetzte und gegenüber den eingesetzten Beamten massiv Widerstand leistete, so dass der Tatverdächtige zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Die vier Tatverdächtigen wurden Mittwochnachmittag ins Polizeigewahrsam eingeliefert und sind im Verlauf des heutigen Tages nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Polizei Eschwege

Wildunfall

Auf der K 40 zwischen Abterode und Wolfterode ist eine 30-jährige Autofahrerin aus Eschwege am Mittwochmorgen um kurz vor 09.00 Uhr mit einem Reh kollidiert. Das verletzte Tier entfernte sich nach dem Zusammenstoß, an dem Auto entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Wanfried haben Unbekannte von einem Firmenfahrzeug die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-HK 252 geklaut. Die Tat geschah in der Schulstraße zwischen gestern Abend 18.00 Uhr und heute Morgen 05.45 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Tür eingetreten; Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen 48-jährigen Mann aus Eschwege, der am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr im Gebäude eines Friseurbetriebes am Nikolaiplatz in Eschwege randaliert und dabei die Tür zum Waschraum eingetreten haben soll. Dadurch war ein Schaden von 250 Euro entstanden. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber anhand einer Personenbeschreibung schnell ausfindig gemacht werden. Zu den Motiven des Mannes, der sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten muss, ist nichts weiter bekannt.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl von Elektrorollstuhl und Gartenmöbeln; Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen

Wie jetzt bei der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr einen Elektrorollstuhl mit Ladegerät vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße geklaut. Der Rollstuhl war dort unter einem Carport abgestellt. Der genaue Stehlwert ist hier noch nicht beziffert.

Darüber hinaus ermitteln die Beamten in Bad Sooden-Allendorf auch wegen des Diebstahls von Rattan-Terrassenmöbeln im Wert von 500 Euro, die zwischen vergangenem Montag und Mittwochnachmittag 17.00 Uhr aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses in der Westerburgstraße geklaut wurden. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Hasen ist eine 56-jährige Autofahrerin aus Sontra kollidiert, als sie am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 7 von Datterode in Richtung Wichmannshausen unterwegs war. Das Tier lief nach dem Zusammenprall davon, an dem Auto entstand leichter Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochabend 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.15 Uhr haben Unbekannte in der Stettiner Straße in Sontra an einem geparkten Pkw zwei Autoreifen zerstochen und dadurch einen Schaden von 300 Euro verursacht. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

(ots) – Am Mittwochabend 10.03.2021 sind Telefonbetrüger gegen 17.30 Uhr an eine 76-jährige Frau aus Großalmerode herangetreten und wollten sich gegenüber der Frau am Telefon als Polizei ausgegeben.

Das Vorhaben scheiterte jedoch, da die 76-Jährige glücklicherweise nicht auf den Schwindel hereinfiel. Der unbekannte Anrufer, stellte sich in akzentfreiem Hochdeutsch als “Herr Schmidt von der Polizei Großalmerode” vor und gab an, dass zwei Einbrecher geschnappt worden seien, bei denen ein Zettel mit dem Namen der Frau gefunden worden sei. Weiter kam der Anrufer allerdings nicht, da hatte das Opfer den Mann im Gespräch resolut abgewürgt und einfach aufgelegt. Zu Forderungen oder weiteren Kontaktaufnahmen kam es dann nicht mehr

Hinweise bei derartigen Anrufen:

Am Telefon:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

An der Tür:

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Wichtig: Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

