Gießen (ots) – Zu einem erneuten Vorfall, an dem 2 algerische Asylbewerber (19+23Jahre) beteiligt waren und mehrere Streifenteams eingesetzt werden mussten, kam es am Mittwochvormittag 10.03.2021 in einem Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung. Der 19-Jährige Algerier war in Gießen bereits 18 x polizeilich aufgefallen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden Algerier hatten sich Zugang zu einem Zimmer eines weiteren 23-Jährigen Algeriers verschafft und malträtierten ihn mit Schlägen, Tritten sowie einem Cutter Messer.

Die beiden Männer verhielten sich, auch nachdem die ersten Streifen kamen sehr aggressiv. Der 19-Jährige, so stellte es sich heraus, war in den letzten Wochen in Gießen 18 Mal zum Teil wegen gefährlicher Körperverletzung in Erscheinung getreten.

Darunter auch tätliche Angriffe auf Polizeibeamte.

Der 19-jährige Algerier wurde auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft noch am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen.

Der Algerier wurde anschließend in eine Haftanstalt gebracht.

Der 23-Jährige wurde nach den polizeilichen Ermittlungen entlassen.

