Kaiserslautern – Für viele Schülerinnen und Schüler des gymnasialen Abschlussjahrgangs ist das Abitur ist bald geschafft. Danach beginnt für viele Abiturientinnen und Abiturienten die Zeit der Studien- und Berufsorientierung. Um Studieninteressierten einen einfachen und schnellen Überblick über das Studienangebot der Hochschule Kaiserslautern zu ermöglichen, hat die Hochschule das Projekt „Mein Studiengang in 100 Sekunden“ aufgelegt. Hier erklären Studiengangsleitende in kurzen Videos, was das Besondere an ihrem Studiengang ist und welche Perspektiven ein Studium eröffnet.

Mein Studiengang in 100 Sekunden

Die Videos wollen ein Blitzlicht auf die Studiengänge werfen und dazu animieren, sich intensiver mit dem Angebot zu beschäftigen. Hinterlegt sind hier außerdem Kontaktmöglichkeiten für Fragen und weiterführende Infos. In mehreren Online-Präsentationen, die ab dem 12. März immer freitags von 16:30 – 17:30 Uhr stattfinden, wird die Hochschulleitung gemeinsam mit Studierenden das Angebot Studieninteressierten in einem Online-Meeting über die Plattform Zoom vorstellen. Zugang: https://zoom.us/j/99453121595?pwd=RlZGWWdOcUxadkVyRzEyektZN2V4Zz09

Studiengangfinder

Direkte Kontakte vermitteln – sowohl zu Studierenden, die über ihre Erfahrungen im Studium sprechen als auch zu Ratgebenden der Hochschule – will der „Studiengangfinder“. Hier werden Studieninteressierten über die Beantwortung teils humorvoller Fragen zu ihren Interessen, Studiengänge vorgeschlagen, die zu ihnen passen könnten. Auf Wunsch wird zudem eine Kontaktanfrage gestartet, die ein unmittelbares Gespräch mit der gewünschten Person vermittelt.

Lebenswelt Studium: Live-Chat mit Studierenden

Unmittelbaren Austausch mit Studierenden bietet außerdem die alle vier Wochen stattfindende Online-Gesprächsrunde mit Studierenden „Lebenswelt Studium“. Hier berichten Studierende der Hochschule Kaiserslautern über ihre Erfahrungen und beantworten Fragen rund ums Studium und vermitteln weiterführende Kontakte. Der nächste Termin ist am 12. März zwischen 15:00 und 16:30 Uhr.

Schnupperstudien-Angebote

Wer sich intensiver für das Studienangebot des Fachbereichs Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften am Campus Pirmasens interessiert, hat vom 12. März bis zum 19. April die Möglichkeit, sich in zahlreichen Online-Angeboten zu informieren. Auch die anderen Fachbereiche werden von April bis Mai Online-Info-Veranstaltungen anbieten.

Neue Studienmöglichkeiten wird es in der Mikro- und Nanotechnologie

Hier bietet der neu benannte Studiengang „Micro- and Nanoengineering“ spannende neue Optionen und Inhalte und zum Wintersemester wird der neue und bundesweit einzigartige Studiengang „Biomedical Micro Engineering“ starten.

Wer sich noch nicht gleich für eine der beiden Studienrichtungen entscheiden kann, kann zunächst das einjährige Studium MINT² starten und sich dann für eine der beiden Richtungen entscheiden.

Ausführliche Informationen gibt es bei der Aktion „Einfach online reinhören“ am 22.3. und am 19.4. jeweils um 17:00 Uhr. Weitere Info und Anmeldung unter www.hs-kl.de/reinhoeren<http://www.hs-kl.de/reinhoeren>.

Nähere Infos zu allen Angeboten gibt es unter: www.hs-kl.de/zukunft-studieren<http://www.hs-kl.de/zukunft-studieren>

Ansprechpartnerin: Elvira Grub, Referat Student Life Cycle ++ Tel: 0631/3724-2163 ++ Mail: elvira.grub@hs-kl.de<mailto:elvira.grub@hs-kl.de>