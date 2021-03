LKW übersehen – Ein Leichtverletzter (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am 09.03.2021 befuhr um 17:50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die K 19 von Hagenbach kommend in Richtung Langenberg. An der Kreuzung zur B9 missachtet der Fahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Sattelzugs.

Durch den seitlichen Zusammenstoß wird der 51-jährige PKW Fahrer leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR.

Kandel: Zu spät noch draußen und dann auch ohne Führerschein

Kandel (ots) – Am 10.03.2021 stellten die Beamten einen PKW neben einer Zufahrtsstraße zur L 549 fest. Beim Erkennen des Streifenwagens versuchte der Fahrer rückwärts zu flüchten und bliebt auf einem Pfosten eines Verkehrszeichens stecken. Der 16-jährige, polizeibekannte, Fahrer, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Neben den Strafanzeigen, die den Fahrer jetzt erwarten, wiegt der Verstoß gegen die Ausgangssperre eher gering.

Riskantes Überholmanöver scheitert

Bellheim (ots) – am Dienstag befuhr eine 77-jährige Autofahrerin die Landstraße zwischen Bellheim und Rülzheim. Sie versuchte eine Kolonne von insgesamt vier Fahrzeugen zu überholen. Bei diesem riskanten Überholmanöver übersah sie jedoch, dass das erste Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Die beiden Fahrzeuge streiften sich, woraufhin die Autofahrerin die Kontrolle über ihren PKW verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Die Feuerwehr musste die in ihrem Fahrzeug eingeklemmte Frau befreien. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 7.500 Euro.

PKW landet mitten im Kreisverkehr

Rülzheim (ots) – Am Dienstagabend 09.03.2021 hörte eine Zeugin, die gerade auf ihrem Balkon war, plötzlich einen lauten Knall. Sie erkannte einen Kleinwagen, der mitten auf dem Kreisverkehr in der Kuhardter Straße in Rülzheim stand.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Bei weiteren Ermittlungen konnte das Unfallfahrzeug und der verantwortliche 51-jährige Fahrer vor einem nahegelegenen Lieferdienst gesichtet werden. An dem Auto wurden passende Schäden festgestellt. Der Fahrer hatte sehr viel Glück und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Im Gegensatz zu dem vollständig beschädigten Fahrzeug, blieb der Kreisverkehr unbeschädigt.