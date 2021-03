Verkehrsunfallflucht – 13-jähriger Radfahrer verletzt – Zeugen dringend gesucht!

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 kam es am späten Nachmittag gegen 16:30 Uhr, auf der Speyerer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Speyerer Straße in Ludwigshafen am Rhein in Fahrtrichtung Schillerstraße als ihn plötzlich ein Auto überholte. Auf Grund der Fahrweise des Autofahrers fiel der Radfahrer schließlich zu Boden. Der Junge verletzte sich hierbei leicht.

Der Fahrer des Autos kam unterdessen seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nicht nach und verließ schließlich vor dem Eintreffen der Polizei die Unfallörtlichkeit. Den bislang unbekannten Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wenn sie Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und dem Fahrzeugführer machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Schockanruf am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 gegen 11.45 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 79-Jährigen aus Ludwigshafen an und versuchte 31.000 Euro zu fordern. Als Vorwand gab er an, dass seine Tochter verunglückt sei und eine lebensrettende Operation benötige. Der medizinische Eingriff würde 31.000 Euro kosten.

Die 79-Jährige erkannt sofort, dass es sich um einen Betrug handelte und beendete das Gespräch.

Feuerwehr Ludwigshafen: Gebäudebrand in der Frankenthaler Straße

Ludwigshafen-West (ots)-(FB) – Am Mittwoch 10.03.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11:11 Uhr, durch eine Brandmeldeanlage, zu einem Gebäudebrand in die Frankenthaler Straße Stadtteil West alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Bereich des Aufzugschachtes feststellbar. In der Erkundungsphase wurde ein Kabelbrand lokalisiert.

Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht, umfangreiche Entrauchungs- und Nachlöscharbeiten waren allerdings notwendig. Für die Dauer des Einsatzes standen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte für den Stadtschutz zusätzlich zur Verfügung. Es kamen Keine Personen zu Schaden. Im Einsatz waren 29 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Mofa- und Rollerdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 09.03.2021 entwendeten Unbekannte ein Mofa und einen Roller in Ludwigshafen-Hemshof. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:50 Uhr wurde in der Lenaustraße ein Mofa entwendet. Ein Zeuge hatte vier verdächtige Jugendliche in der Nähe gesehen, ob diese etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist noch unklar. Das entwendete Mofa wurde in der Nähe auf einem Parkplatz beschädigt aufgefunden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde in der Rohrlachstraße ein Roller entwendet. Der Roller konnte auch in der Nähe beschädigt aufgefunden werden. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der aufgenommenen Ermittlungen.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrunken mit PKW abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Einem 38-Jährigen musste am Dienstag 09.03.2021 eine Blutprobe entnommen werden, da er zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem PKW im Bereich der Wredestraße auf einen anderen PKW auf. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter und flüchtete.

Zwei Zeugen merkten sich das Kennzeichen. Einer der Zeugen nahm sogar die Verfolgung auf und führte die Polizei zu der Wohnanschrift des 38-Jährigen. Dort konnte er alkoholisiert festgestellt und zu einer Polizeidienststelle gebracht werden.

Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Roller beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 09.03.2021 gegen 17:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen in der Fabrikstraße abgestellten Roller. Drei männliche Jugendliche sollen den Roller umgeworfen und gegen diesen getreten haben. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Die Jugendlichen sollen alle schwarz gekleidet gewesen sein und flüchteten vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder hat drei schwarz gekleidete Jugendliche gegen 17:00 Uhr in der Fabrikstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zwei drogenbeeinflusste Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 10.03.2021 konnten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei drogenbeeinflusste Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen. Um 00:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Autofahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Um 03:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger in der Frankenthaler Straße auf einem Elektrotretroller einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei beiden Fahrern stellten die Beamte Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest verlief bei beiden positiv auf THC. Den Fahrern wurde auf der Polizeidienststelle je eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen.

Beide Fahrer müssen nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt mit einem Bußgeld von bis zu 3.000,- Euro und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem überprüft die Führerscheinstelle bei drogenbeeinflussten Kraftfahrzeugführern regelmäßig die Geeignetheit und kann z.B. eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) anordnen.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 09.03.2021 gegen 06:20 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Karl-Müller-Straße/Carl-Bosch-Straße leicht verletzt. Ein 45-jähriger Autofahrer soll den Radfahrer beim Abbiegen übersehen haben, so dass es zum Unfall kam.

Heckscheibe eingeworfen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte warfen in dem Zeitraum 08.03.2021 bis 09.03.2021 die Heckscheibe eines PKW ein. Der Fiat Punto war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz des Zedwitzhof abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.