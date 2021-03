Karlsruhe – Erneute Serie von Betrugsversuchen durch „Falsche Polizeibeamte“ im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gingen in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

bislang ca. 25 Anrufe beim Notruf ein. Alle Anrufer teilten mit, dass sie zuvor

von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurden. Die mitgeteilten Namen

und übermittelten Telefonnummer stimmten hierbei teilweise überein.

Glücklicherweise ist der Polizei bislang von heute kein Fall bekannt, bei dem es

zu einer Vollendung bzw. einem Schaden kam. Alle Bürgerinnen und Bürger werden

hiermit nochmals gebeten sich über den Notruf 110 oder ihr örtlich zuständiges

Polizeirevier telefonisch melden und rückversichern sollen, wenn sie von der

Polizei angerufen werden und Zweifel haben oder aufgefordert werden

Wertgegenstände auszuhändigen.

Karlsruhe – Unbekannter Radfahrer fährt offenbar mehrfach Fußgängerin an

Karlsruhe (ots) – Bereits am Mittwoch, den 03.03.2021, fuhr ein bislang

unbekannter Radfahrer in der Karlstraße in Karlsruhe offenbar mehrfach gegen das

Bein und über den Fuß einer 65-jährigen Fußgängerin und entfernte sich nach

einer kurzen Entschuldigung von der Unfallstelle. Die Fußgängerin, welche den

Fall erst am 10.03.2021 zur Anzeige brachte, erlitt mehrere Verletzungen im

Bein- und Beckenbereich. Da laut Angaben der Geschädigten mehrere Passanten den

Vorgang beobachtet hatten, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach aktuellem Stand war der nun gesuchte Radfahrer auf dem Gehweg unter den

Arkaden in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Die 65-jährige Frau kam ihm zu Fuß

entgegen. Beim Versuch eine Engstelle zu passieren, fuhr der Radfahrer

wiederholt über den Fuß und gegen das Bein der Geschädigten. Die 65-Jährige

hielt den Radfahrer daraufhin am Lenker fest. Ein etwa 180 cm großer Passant,

der eine gelbe Jacke trug, mischte sich in die Geschehnisse ein und trennte die

beiden Verkehrsteilnehmer. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon.

Laut der Beschreibung der Geschädigten war der Radfahrer zwischen 60 und 70

Jahre alt, hatte helle Haut, trug einen grauen Stoppelbart und graue Haare. Er

war mit einer jeansblauen Mütze bekleidet und sprach Deutsch mit Akzent.

Die zur Hilfe geeilte Passantin sowie weitere Zeugen werden gebeten sich

telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Unbekannte lösen Schrauben – 13-Jährige von umgestürztem Geländer verletzt

Philippsburg (ots) – Bislang Unbekannte haben Montagabend (8. März) Schrauben an

einem Geländer im Bahnhof Philippsburg gelöst. Das dadurch unbefestigte Geländer

zum Bahnsteig 2 stürzte um und verletzte ein 13-jähriges Mädchen leicht am Bein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die massiven Schrauben, mit denen

das Geländer am Boden befestigt ist, vorsätzlich gelöst. Hinweise auf

Sachbeschädigungen ergaben sich bislang nicht. Als Zeitraum für die Tat kommt

der 8. März zwischen 18:00 und 20:00 Uhr in Betracht.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie an dem Geländer zum

Bahnsteig 2 manipuliert wurde. Hinweise können telefonisch unter 0721 120160

oder über das Kontaktformular der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de

abgegeben werden.

Walzbachtal – Weitere Zeugen und Geschädigte nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 12:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 293,

zwischen Dürrenbüchig und Walzbachtal-Wössingen offenbar zu einer Nötigung im

Straßenverkehr. Ein Zeuge beobachtete wie ein blauer Kleintransporter der Marke

Renault mit grauem Planenaufbau und polnischem Kennzeichen sehr dicht auf einen

Tanklaster auffuhr. Im Anschluss leitete der Kleintransporter im Kurvenbereich

trotz entgegenkommendem Gegenverkehr einen Überholvorgang ein. Zwei im

Gegenverkehr befindliche Fahrzeuge waren daraufhin laut den Angaben des Zeugen

gezwungen eine Vollbremsung einzuleiten.

Die bislang noch unbekannten Geschädigten sowie eventuell weitere Zeugen werden

gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/49070, mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Eingeschlafen und gegen Mittelleitplanke gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein 41-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch gegen

03.30 Uhr auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Bruchsal auf Höhe Weingarten

nach eigenen Angaben eingeschlafen und gegen die Mittelleitplanke gefahren.

Der offenkundig völlig übermüdete Fahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge auf

direktem Weg aus Spanien und war bereits seit vielen Stunden unterwegs. Zum

Glück blieben sowohl der Fahrer als auch seine drei, ohne Sicherheitsgut im

Fahrzeug befindlichen Kinder bei dem Unfall unverletzt.

Der 41-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung

rechnen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Folgenschwerer Wendevorgang – 50.000 Euro Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz des Wendemanövers

einer 43-jährigen Autofahrerin am Dienstagabend auf der Hauptstraße in

Eggenstein.

Kurz nach 19 Uhr befuhr die Frau die Hauptstraße in Richtung Neureut. Auf Höhe

der evangelischen Kirche startete die Fahrerin einen Wendevorgang und

kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde der VW von der Fahrbahn abgewiesen und gegen eine Straßenlaterne

geschleudert. Diese zerbrach in mehrere Teile und beschädigte beim Herabfallen

gleich mehrere Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Rheinstetten – Zeugen nach Einbruch gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch, den 03.03.2021, kam es in der Daxlander Straße in

Rheinstetten-Forchheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen 10:45 und

10:55 Uhr stieg ein bislang unbekannter Täter über die zuvor aufgehebelte

Terrassentür in das Gebäude ein. Ein im Haus befindlicher Hund vernahm den

Eindringling und fing an zu bellen. Daraufhin wurde ein Hausbewohner auf die

Situation aufmerksam und machte sich mit lauten Rufen bemerkbar. Der

Tatverdächtige ergriff schließlich die Flucht über die Terrassentür. Eine

Nachbarin sichtete den Flüchtigen und konnte ihn wie folgt beschreiben:

Männliche Person

Etwa 180 cm groß

Dunkle nach hinten gegelte Haare

Gebräunte Haut

Kräftige Statur

Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze spitze Lackschuhe und eine schwarze Mütze mit einem kleinen roten Punkt an der Seite.

Sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent

In einem benachbarten Wohnhaus kam es im gleichen Zeitraum zu einem

Einbruchsversuch. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich

telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Dienstagabend eine Fensterscheibe sowie

die davorstehende Parkbank der Kapelle im „Pietätspark“ in Graben beschädigt.

Kurz nach 22 Uhr wurde durch eine Zeugin Lärm von zerbrechendem Glas

wahrgenommen. Bei ihrer Nachschau konnte sie die beschädigte Kapelle

feststellen. Die unbekannten Täter flüchteten daraufhin. Trotz einer sofort

eingeleiteten Fahndung nach den Übeltätern fehlt von ihnen bislang jede Spur.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen die im Bereich des „Pietätspark“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter 07256 932933 zu

melden.

Mann verfolgt Rucksackdieb

Neu-Edingen/Friedrichsfeld (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat gestern

Vormittag (9. März) den Rucksack eines 37-Jährigen gestohlen. Beim Halt am

Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld griff der Unbekannte unvermittelt nach dem

Gepäckstück und flüchtete.

Der Geschädigte eilte dem Unbekannten nach und fasste ihn, noch bevor er den Zug

verlassen konnte. Nachdem sich der Tatverdächtige losriss, flüchtete dieser in

einen abfahrbereiten Zug am Nachbargleis. Dort gelang es dem 37-Jährigen seinen

Rucksack zu ergreifen und wieder an sich zu nehmen. Durch einen Zeugen wurde

zwischenzeitlich die Polizei informiert. Dem Unbekannten gelang die Flucht noch

vor Eintreffen der Beamten.

Vor Ort wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, welche dem Tatverdächtigen

zugeordnet werden. Anhand dieser sowie mehrerer Zeugenaussagen werden nun die

Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls geführt. Als weitere Beweismittel

werden außerdem die Videoaufzeichnungen im Zug herangezogen. Der 37-Jährige

verletzte sich bei der Verfolgung des Tatverdächtigen leicht.

Verlorener Handschuh führt zur Täterfestnahme

Mannheim (ots) – Gestern Abend wurde ein Reisender in der S9 auf der Fahrt von

Karlsruhe nach Mannheim bestohlen. Der 41-jährige Mann gab an während der Fahrt,

kurz nach dem Bahnhof Waghäusel, eingeschlafen zu sein. Nach der Ankunft am

Mannheimer Hauptbahnhof wurde der Schlafende vom Lokführer geweckt. Hierbei

stellte er fest, dass sein Rucksack entwendet wurde. Sodann begaben sich der

41-Jährige und der Lokführer zur Wache der Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof, um Strafanzeige zu erstatten. Auf dem Weg zur Wache fand der

Bestohlene in einer Bahnsteigunterführung einen Handschuh, welcher sich zuvor in

seinem entwendeten Rucksack befunden hatte. Durch eine umgehend durchgeführte

Auswertung der Kameraüberwachungsanlage, konnten die Bundespolizisten

Lichtbilder des Tatverdächtigen gewinnen und eine Fahndung einleiten. Zudem war

es dem Geschädigten möglich, das im Rucksack befindliche Mobiltelefon im

Mannheimer Stadtgebiet zu orten. Durch die auffällige Kleidung des

Tatverdächtigen, gelang es den Bundespolizisten nach kurzer Zeit diesen Mann im

Bereich der Neckarwiese zu kontrollieren. Bei der Durchsuchung wurden das

gestohlene Mobiltelefon des 41-Jährigen sowie Betäubungsmittel aufgefunden.

Diese wurden sichergestellt. Da der Beschuldigte keine Dokumente mit sich

führte, wurde er anschließend zur örtlichen Wache gebracht um seine Identität zu

klären.

Dort gab der geständige 31-jährige Gambier an, den Inhalt des gestohlenen

Rucksacks an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet deponiert zu haben. Bei

der Absuche der Örtlichkeiten konnten die Bundespolizisten das gesamte Diebesgut

auffinden. Der Geschädigte konnte so seine gesamte Habe wieder an sich nehmen.

Den ertappten Dieb erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls sowie

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

