Einbruch in Gartenlaube

Speyer (ots) – Wie am Dienstagabend 09.03.2021 festgestellt wurde, brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Closweg ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Laube und entwendeten Alkoholika. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die letzten zwei Wochen. Bislang gibt es keine Hinweise zum Täter.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Werkzeug aus Pritschenwagen gestohlen

Speyer (ots) – Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Montag (08.03.2021) bis Dienstag (09.03.2021) einen Pritschenwagen auf, welcher in der Eichendorffstraße geparkt war. Aus dem Innenraum wurde Werkzeug entwendet. Der Wert der Gegenstände wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat im Tatzeitraum oder bereits am Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eichendorffstraße wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am Montagmorgen 08.03.2021 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr, führte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße Fahrradkontrollen durch. Bei einem geringen Aufkommen an Radfahrern wurde dreimal der Radweg in nicht zulässige Richtung befahren. Die Fahrradfahrer wurden verwarnt.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Beamte der Polizei Speyer führten am Freitag Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Speyer durch. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand hierbei gegen 13:30 Uhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin. Bei der Verkehrskontrolle in der Johannesstraße zeigte die Frau drogentypische Auffälligkeiten. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am Freitag unterwegs war ein 15-Jähriger mit seinem E-Scooter. Die Polizisten kontrollierten den jungen Mann gegen 20:30 Uhr am Berliner Platz, da der E-Scooter mit einem abgelaufenem Versicherungskennzeichen versehen war. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde ein Strafverfahren eingeleitet.