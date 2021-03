Betrunkener LKW-Fahrer verursacht 23.000 Euro Schaden

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Insgesamt 3 nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Albert-Schweitzer-Straße in den frühen Morgenstunden des 10.03.2021. Ein LKW-Fahrer fuhr auf einen geparkten PKW auf, der in der Folge auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben wurde.

Ein Atemalkoholtest bei dem LKW-Fahrer ergab einen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Immerhin gab es keine Verletzten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Schifferstadt (ots) – Bereits am Samstag 13.02.2021 zwischen 09:30 und 10:00 Uhr, kam es in der Salierstraße zum Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugs mit einem geparkten Mercedes-PKW. An letzterem entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro im Bereich des Hecks. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Ein bisher namentlich unbekannter Zeuge informierte den Halter des Mercedes über den Vorfall. Dieser wiederum kontaktierte die Polizei. Insbesondere der Zeuge, aber auch weitere potentielle Beobachter der Verkehrsunfallflucht, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Böhl-Iggelheim/Neuhofen/Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 09.03.2021 stand die Überwachung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit im Fokus der Polizei. Von 09:45 bis 14:45 Uhr wurden in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim 41 Verstöße, im Zeitraum von 13:20 bis 14:45 Uhr in der Woogstraße in Neuhofen 17 Verstöße und von 22:30 bis 23:30 Uhr in der Burgstraße in Schifferstadt insgesamt 2 entsprechende Verstöße geahndet.

Im Rahmen der Kontrollen wurden auch 8 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Darüber hinaus kam es zu einer Verwarnung, weil ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer mittels “Lichthupe” auf eine Geschwindigkeitskontrolle hinwies und andere Verkehrsteilnehmer hiervor warnte.